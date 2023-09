La nueva idea del presidente Gustavo Petro para sacar de la crisis a los sistemas de transporte masivo a través de cobros en facturas de energía en las principales ciudades del país ha generado todo tipo de reacciones.



Este sábado, en su cuenta de Twitter, el mandatario de Colombia propuso que a través de una pequeña cuota en la factura de la luz se pagara el transporte público cada mes "y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea", indicando que con esa tarifa adicional se podría subsidiar a las clases menos favorecidas y se evitarían los “déficits monumentales en las finanzas del transporte público”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público pero subsidiarían a los menos pudientes FACEBOOK

"Sería aparentemente, y realmente para muchos, un transporte gratuito, y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da a los estratos en las facturas. Se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, se acabaría la evasión en el sistema", escribió el mandatario.



Añadió que "los pudientes, a lo mejor no usarían el transporte público pero subsidiarían a los menos pudientes. Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia del control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficits monumentales en las finanzas del transporte público”.

Una idea para las ciudades con transporte público masivo: ¿y si pagaramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los dias y durante el tiempo que sea?



Sería aparentemente, y… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 2, 2023

'Propuesta promueve el uso del servicio público': Transmetro

El concejal Óscar David González hizo la denuncia en el debate de control político. Foto: Tomada de las redes sociales

La propuesta, por supuesto, ha generado opiniones divididas. Pero, ¿qué posición tiene en Barranquilla la empresa Transmetro, a la posibilidad de promover una nueva fuente de recursos que subsidie el sistema masivo y por ende a sus usuarios?



A la consulta de EL TIEMPO, el sistema de transporte masivo indicó, a través de un comunicado, que la idea es "consecuente con el anhelo de que los sistemas logren ser sostenibles, promueve el uso del servicio público y plantea desde la agenda del Gobierno Nacional una alternativas de solución, la cual consideramos positiva".



Y por tratarse solo de un pronunciamiento hasta el momento, desde la gerencia de Transmetro prefieren guardar "prudencia y estar atentos al desarrollo del mismo".



"Es necesario recordar que el transporte público tiene la connotación de esencial, y que de llegar a garantizar su servicio, sin duda mejoraría la movilidad en las ciudades donde hay sistema de transporte público masivo", explicó la entidad.

¿Es viable la propuesta en Barranquilla teniendo en cuenta las altas tarifas de energía?

Foto: Agencia KRONOS

Subsidiar a través del recibo de la luz no sería en estos momentos viable FACEBOOK

Para el analista económico Roberto Morales, la medida socialmente hablando podría ser "magnifica porque va a aliviar de alguna manera los costos ligados al tema del transporte en el que muchas familias se verán beneficiadas".



Sin embargo, Morales cree que estas medidas "deberían entrar a un análisis detallado de cómo podríamos comenzar a hacer esos subsidios".



Anexarlos a la factura de energía no cree que sea buena idea. El experto dice que en economía esta propuesta recibe el nombre de "bienes elásticos".



Morales precisó que la idea no cree que sea tan viable ya que "afectaría indiscutiblemente el bolsillo de los colombianos, en donde el promedio se gana un salario mínimo. Hay que tener sumo cuidado y mirar qué estrategias podría crear el Gobierno para comenzar a subsidiar el transporte, pero no generalizar toda la población, porque no todos trabajan y no todos se movilizan a través del sistema masivo".



"Hay factores negativos en torno al estado actual financiero de estas empresas y subsidiar a través del recibo de la luz no sería en estos momentos viable, puesto que se han elevado de manera abrupta todas estas tarifas de energía y eso para los consumidores sería muy sensible a la hora de pagar un recibo más alto", puntualizó el economista.



Por su parte, José Stalin Rojas, director del Observatorio de logística y movilidad del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional de Colombia, apoyó en principio la idea del mandatario, aunque asegura que hay que "asincerarla con datos".



Insistió en que "lo que se recibiría mensualmente a través del recibo de la luz debería compensar (como mínimo) los costos operacionales mensuales del sistema de transporte. Obviamente hay beneficios para los hogares e individuos".

En principio es buena idea, pero hay que "asincerarla" con datos. Lo que se recibiría mensualmente a través del recibo de la luz debería compensar (como mínimo) los costos operacionales mensuales del sistema de transporte. Obviamente hay beneficios para los hogares e individuos https://t.co/NY2ulL3eVP — José Stalin Rojas A. (@josestalinrojas) September 2, 2023

Otros países han implementado la estrategia

En Europa los gastos del gobierno en transporte público son a grandes escalas significativos, ya que la mayoría de estos sistemas de transporte están fuertemente subsidiados.



De acuerdo con la EMTA (Autoridad de Transporte Metropolitana Europea), en 26 principales ciudades de la Unión Europea "la proporción media de los costos operativos cubiertos por las tarifas es del 45 %", y en las 20 ciudades más grandes de los Estados Unidos, en promedio, el 70 % de los costos operativos están subsidiados según Parry y Small.

FLOR DÍAZ OSPINO

Corresponsal de EL TIEMPO en Barranquilla

En Twitter: @fdiazos​

