Una semana después del incendio en la planta de hidrocarburos de la empresa Bravo Petroleum, ubicada en la Vía 40 de Barranquilla, ¿qué se sabe sobre las posibles causas que lo originaron?



Las autoridades trabajan en un informe sobre la emergencia que dejó un bombero muerto y otros dos heridos. Allí, en la Estación de Bomberos 11 de Noviembre, aún continúa la bandera a media asta en homenaje a Javier Solano Ruiz, el hombre que entregó su vida en cumplimiento del deber.

La situación tardó tres días en ser controlada. Foto: Agencia KRONOS

¿Qué se sabe de las causas que lo originaron?

Un grupo de expertos trabaja en un informe sobre la emergencia que comenzó el miércoles 21 de diciembre hacia las 4:30 de la mañana con la explosión de un primer tanque, y culminó el viernes 23 hacia el mediodía.



El incendio sin precedentes en la capital del Atlántico es analizado de forma minuciosa por el Cuerpo de Bomberos y una Comisión de la Fiscalía General de la Nación.



En medio de la emergencia, el alcalde Jaime Pumarejo Heins indicó que las investigaciones comenzarían una vez apagado el incendios, sin embargo, dio a conocer una posible hipótesis que dio lugar al fuego.



“Se estableció preliminarmente que pudo haber sido un cortocircuito y que eso desencadenó una serie de errores que impidieron que los mecanismos contra incendios automáticos se prendieran, pero no nos queremos apresurar y esperaremos la investigación”, dijo en ese entonces el mandatario distrital.

Trabajan en el informe

Aspecto de la Vía 40 a la altura de la Empresa Bravo Pretroleum donde se registró un incendio de grandes magnitudes. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Sin embargo, desde el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla han declarado que debido a la magnitud del evento, resulta prematuro tener una información sobre lo ocurrido.



Las autoridades encargadas trabajan realizando inspecciones con fotografías y libros de minuta, además de trabajo de campo.



El grupo investigador también trata de determinar si la empresa Bravo Petroleum cumple con la Norma para la Inspección, Prueba, y Mantenimiento de Sistemas de Protección contra Incendios a Base de Agua (NFPA).



Recordemos que en medio de la emergencia, la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, aseguró que la póliza no aparecía registrada en el sistema de información Sicom, pero la empresa la hizo llegar vía correo electrónico un día después de haber iniciado el incendio.



"Esa póliza que recibimos, efectivamente, tiene una vigencia de un año a partir de septiembre de 2022. Según lo que recibimos, todo parece indicar que sí tenía la póliza, no obstante, en lo que nosotros inicialmente vimos en el sistema, no aparecía. Sí tenemos una diferencia, pero lo importante es que en este momento parece que sí existe la póliza y estamos en el proceso de análisis", explicó la ministra.



El primer tanque que explotó la madrugada del miércoles almacenaba 4.800 barriles aproximadamente, mientras que el segundo tanque contenía cerca de 56 mil barriles de combustible, por lo que la emergencia tardó un poco más en controlarse.

Grupo de bomberos recibe atención psicológica

Se conoció que el primer grupo de bomberos que recibió el llamado de emergencia y llegó al lugar de la conflagración, se encuentra actualmente en licencia y recibe atención psicológica.



En ese grupo se encontraba el sargento Javier Solano, quien hacía la inspección al lugar cuando le cayó una estructura metálica en el rostro, lo que le ocasionó la muerte.

Comunidad aledaña pide control a empresas

La comunidad de barrios aledaños como Siape y San Salvador, se tomaron el martes, la vía en la zona industrial, para exigir la presencia de los entes de control.



Habitantes de dichos sectores piden "una explicación sobre la función de estas empresas que representan un peligro para las comunidades vecinas".



"Sabemos que el carbón es un mineral incendiario a las altas temperaturas y lo que pasó nos dice que no hay un plan de contingencia, de mitigación, y somos los habitantes de este sector quienes nos sentimos desprotegidos por parte de las autoridades tanto locales como nacionales", dijo Teresa Bolaño, líder comunitaria.

'No hay que cambiar la zona industrial': Pumarejo

Sobre el reclamo de la comunidad, el alcalde Jaime Pumarejo aseguró que la opción no está en cambiar de lugar la zona industrial, por el contrario buscar fortalecer los controles de riesgos dentro de la misma zona.



“La Vía 40 desde la 85 hasta un poco antes de Las Flores mantiene su vocación industrial demarcada y hay unos usos de suelo que tienen mucho más de 100 años. No hay porqué cambiarlo, sino hacer que esa vocación conviva con seguridad”, dijo el mandatario.