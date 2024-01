Sigue el dolor: cuerpo de empleada de Air-e que murió en incendio no ha sido entregado

El dolor por la tragedia ocurrida el pasado 3 de diciembre, en Soledad, en el que murieron en un incendio una pareja de esposos y dos hijos, continúa para sus familiares por la demora en la entrega del cuerpo de Marelvis Nieto Varela, de 45 años.



La mujer, era operaria de Air-e, y falleció calcinada esa madrugada en el barrio barrio El Cortijo, junto a su esposo Adalberto de Jesús Márquez Conrado, de 58 años. Posteriormente, sus dos hijos; Jesús Alberto Márquez Nieto, de 16 años, y Edgar Junior Pacheco Nieto, de 25, murieron en centros asistenciales debido a la gravedad de las heridas.

Así quedó la vivienda tras la conflagración. Foto: Captura de video

Su hija Emily Pacheco, quien se salvó porque durmió donde su abuela, denuncia que el cuerpo de su madre no ha sido entregado y ha hecho todo lo posible por obtener una respuesta de Medicina Legal, sin embargo sus esfuerzos han sido en vano.



“He tratado de conseguir apoyo de todas partes, la Fiscalía me ha brindado todo su apoyo y obtener información directamente de Medicina Legal, pero ellos tampoco han podido saber qué pasa con mi mamá, ya queremos sepultarla y que ella descanse”, expresó la joven al medio Zona Cero.



Asimismo, aseguró que la situación le resulta muy "inquietante porque no recibo ningún tipo de información y realmente es bastante preocupante porque yo había llevado incluso una carta dental de la odontóloga de Sura, que fue la EPS que me proporcionó el documento, y ella me dijo que era muy fácil de detectar o identificar porque el documento era muy preciso en cuanto a las características de ella, de su dentadura, sin embargo, cuando la llevé a Medicina Legal solo me dijeron que la muestra no había servido, pero no explicaron por qué”.



Razón por la cual se sintió motiva a convocar un plantón para este sábado en las instalaciones de Medicina Legal.



“La iniciativa del plantón en Medicina Legal es porque nosotros no hemos tenido una respuesta clara acerca del proceso. No sabemos qué ha pasado con el cuerpo de mi mamá, ellos me tomaron la muestra de ADN y me dijeron, que la iban a llevar la muestra para Medellín y desde entonces no se han comunicado conmigo”, dijo al citado medio.

