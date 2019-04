¿Qué necesito para ser un residente permanente en Canadá?

Cada vez se crece el número de personas que quieren radicarse en Canadá contra todo pronóstico, pero no tienen claro que papeles necesitan para llevar a cabo el proceso de pedir una visa, la cual puede ser solicitada como turista, pero esta no sirve para estudiar, trabajar, ni mucho menos vivir en este país, para eso existe un permiso gubernamental que no todos obtienen, la visa de residente permanente o para inmigrante.

“Si bien es cierto que en Canadá se está requiriendo de empleados, también lo es que deben cumplirse con parámetros establecidos por la ley de este país, que es diferente a la nuestra”, afirmó el agente inscrito al ICCTC-CRCIC, Alfonso Parra.



La visa de turista requiere que el solicitante tenga pasaporte de su país de origen, en este caso Colombia, y llene una serie de requerimientos, a través de un formulario que se encuentra en la página web del Gobierno de Canadá, pero la de residente permanente no es están fácil, pues la persona debe pasar por varios filtros para ser abalado (a) por la Migración canadiense.



Para ser un residente permanente, el solicitante debe cumplir con los siguientes ítems: educación técnica o profesional, idioma (inglés o francés, dependiendo la zona a la que vaya), experiencia laboral (en donde se certifique que la persona está pagando impuestos a la Dian), edad (Corresponder con el límite establecido), adaptabilidad (a ver tenido una experiencia laboral o de estudio en esta nación), empleo concertado (haber tenido conversaciones con una empresa de Canadá y lo haya pedido), y con una cantidad de dinero local (dólar canadiense) requerida en base tipo de visa que se quiere obtener.

¿Visa gubernamental o provincial?

Dos de los tipos de visas más pedidos son la gubernamental y la provincial, las cuales se convierten en las que más acceden la mayoría de los inmigrantes latinos y europeos.



La primera tiene que ver con la oferta hecha por el Gobierno, la cual apunta a que miles de personas puedan acceder al país teniendo como respaldo esta visa, aunque los requisitos son más exigente que la segunda, el ministro de inmigración en Canadá, Ahmed Hussen, ha afirmado que durante el 2019 y 2021 se entregarán un millón de esta categoría.



Tener un manejo del inglés nivel B2, casi nativo, al igual que el Francés, tener 12 mil dólares canadienses libres del dinero de manutención, deben ser presentado al momento de recibir y entrar al país, hacen parte de algunos de los requisitos que hacen que la gubernamental difieran de la provincial.



Mientras que la provincial se adapta a las normas, exigencias y requerimientos que hace cada sector que conforman el territorio nacional, un ejemplo de esto es Quebec, quien pide que los solicitantes tenga un nivel básico de inglés y uno alto de francés, además de 3 mil dólares canadienses, que pueden ser presentados en un tiempo máximo de 6 meses luego de entrar al país, además esta se puede pedir por ser un trabajador calificado.



“Yo prefiero y recomiendo la provincial en Quebec, ya que no es tan exigente y permite que las personas, en caso de no ser aceptados, no pierdan tanto dinero, como lo haría en la gubernamental”, manifestó en entrevista con El Tiempo el CEO de Enlaces Canadá, Parra.



Otra gran diferencia que tienen estas dos visas, es que la gubernamental le permite al beneficiario poder viajar por todo el país, sin restrigcción alguna, mientras que la otra, lo limita a la provincia a la que aplicó, en la cual deberá vivir por lo menos un año, en caso de conseguir trabajo en otra ciudad se le debe comunicar al Gobierno (en la provincial) ya que si no podrán cancelarla”, precisó.



Aunque estos dos tipos de visas sean los más solicitados, para Canadá existen: Visa de estudiante; Visa de residencia temporal; Trabajadores temporales y estudiantes internacionales; Trabajo y vacaciones; Trabajadores de oficios y obreros calificados; Familiar; Negocios y Refugiado o asilado.

¿Cómo se realiza el estudio de aprobación?

Se basa de acuerdo a puntos, cada uno de los ítems mencionado anteriormente (la educación, experiencia laboral, edad, adaptabilidad, el idioma, dinero local, un empleo concertado) son sometidos a una evaluación numérica, la cual se mide así: la educación técnica o profesional da hasta 14 puntos, al igual que la oferta de trabajo valida; hasta 12 puntos da el área de conocimiento para la cual el beneficiado se dedica.



La experiencia laboral, estancia de familiares en Quebec, además de la presencia de los niños acompañantes da 8 puntos; el tener la edad apropiada da hasta 16 puntos, y uno más da las características del conyugue. El dominio del idioma da 22 puntos y finalmente un solo punto da la autosufiencia económica.



Todos estos puntajes obedecen a un punto clave, la viabilidad del trabajo del beneficiario, esto se relaciona con el trabajo encontrado, los conocimientos que tienen la persona y la actividad a la que se dedica.



“Es muy típico que en Canadá te validen tu actividad económica, es decir, si trabajas como ingeniero industrial allá lo harás también, situación que no se cumple ni en los abogados y los médicos, ya que deben tener conocimiento sobre las normas del país y obtener la licencia”, apuntó.



"Ante cualquier solicitud, es mejor tener a un consultor que lo asesore a uno para no incurrir en errores legales", puntualizó Alfonso Parra, CEO de Enlaces Canadá.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2