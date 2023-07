Las bandas criminales siguen sembrando el terror en Barranquilla con extorsiones, masacres y episodios de violencia constantes que preocupan a los ciudadanos y mandatarios locales.

En lo corrido del año, los casos de extorsión crecieron en un 520 por ciento, de acuerdo con Miguel Alzate, el personero de capital del Atlántico, durante la reunión de representantes del Ministerio Público que se llevó a cabo a finales de junio.

El preocupante panorama de inseguridad que gobierna a la ciudad lo atribuyen, tanto las autoridades como la procuradora general, Margarita Cabello, al funcionamiento de varios grupos delincuenciales.



Los principales señalados hasta el momento son ‘los Costeños’, ‘los Rastrojos Costeños’, ‘los Pepes’ y el ‘clan del Golfo’. Aunque, en diálogo reciente con EL TIEMPO, Cabello también alertó sobre la presencia de bandas de carácter transnacional como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa.

“Barranquilla está muy afectada con la inseguridad, está cercada por grupos y bandas criminales. En el área metropolitana se han presentado las cifras más altas de extorsión en los últimos tres años”, señaló la procuradora general.

Los crímenes y las extorsiones en Barranquilla han aumentado. Foto: iStock

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el general Jorge Urquijo, sostuvo a este medio que las recientes masacres perpetradas responden a “confrontaciones entre grupos delincuenciales por el control de las rentas criminales”.



Estos enfrentamientos se dan, principalmente, entre ‘los Costeños’ y los Pepes’, en tanto ‘los Rastrojos Costeños’ han perdido fuerza tras la captura de ‘El negro Ober’, quien se presume es el responsable de atentados, asesinatos y extorsiones a comerciantes y transportares de la capital del Atlántico.

Con el objetivo de hacer frente a los altos índices de inseguridad, y ponerle freno a la violencia y delincuencia, se realizará un tercer encuentro para articular esfuerzos con las autoridades del área metropolitana y departamentales.



Al respecto, Cabello señaló: “Pero las autoridades nacionales no le ponen atención a la Procuraduría, generalmente van funcionarios, diría yo, de tercer nivel, que no tienen capacidad de decisión”.



Con el incremento de las cifras de criminalidad, la Policía aumentó la vigilancia permanente en algunas zonas y desarrolló otras estrategias.



Aunque el centro de atención está puesto en este momento sobre Barranquilla, no se desconocen las bandas criminales de otros territorios como, por ejemplo, Buenaventura, donde los habitantes también se encuentran alarmados por la presencia de los ‘Shottas’ y ‘Espartanos’, dos de los grupos delincuenciales más antiguos de la región.

Ataque sicarial en Barranquilla

ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO