Estos son los puntos de vacunación contra el covid-19 en Barranquilla

Los adultos mayores de 70 años de edad en Barranquilla tienen disponibles 9 Centro de Atención Médica Oportuna (Camino) y 24 Puntos de Atención en Salud Oportuna (Paso) para aplicarse la vacuna contra el covid-19.



El alcalde Jaime Pumarejo Heins visitó el Paso del barrio El Pueblo para revisar personalmente cómo avanza la vacunación en este sector del suroccidente de la ciudad.

“Hoy sábado, mañana domingo, y durante toda esta semana que viene, los mayores de 70 años pueden llegar a estos Paso o Camino de la ciudad para vacunarse. Les pedimos que se acerquen sin agendamiento, sin cita previa, sin importar si los han llamado o no, sin importar de cuál EPS son. Pueden acercarse a salvar sus vidas. Si tienes un ser querido mayor de 70 años, llévalo a vacunarse”, dijo el alcalde.



Los Paso y los Camino de la red pública del Distrito, La Escuela Normal La Hacienda y el estadio Romelio Martínez están dispuestos también para que los adultos mayores de 70 años reciban su primera dosis.

Ellos eligieron el CAMINO o PASO más cercano para recibir la vacuna. Ellos eligieron la vida. pic.twitter.com/7PApJ5rrEM — Jaime Pumarejo (@jaimepumarejo) March 27, 2021

De acuerdo con los lineamientos del Gobierno nacional, los beneficiarios de los centros de vida, los hogares geriátricos y centros carcelarios del Distrito están habilitados con previo agendamiento para aplicar las vacunas a los adultos mayores.



La Secretaría Distrital de Salud reportó que durante la jornada del 26 de marzo de 2021 la ciudad superó la meta diaria de vacunación Covid-19 con 6.474 dosis que fueron aplicadas.



En el último reporte entregado hoy por el Ministerio de Salud, Barranquilla reporta un total de 55.871 dosis aplicadas.



Este fin de semana todos los puntos habilitados por el Distrito esperan a los adultos a partir de 70 años en adelante, residentes en Barranquilla, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Punto de vacunación

PASO Las Flores: Vía 40 No. 107 – 15

PASO Juan Mina: Calle 7 No. 6 – 33

PASO La Playa: Carrera 17D No. 17 – 56

PASO Universal: Calle 96 No. 1G – 35

PASO Villas de San Pablo: Diagonal 138 Carrera 7M

PASO La Pradera: Calle 121 No. 26 – 28

PASO Rebolo: Calle 16 No. 29 – 44

PASO Sierrita: Calle 74 No. 5E – 01

PASO Carrizal I: Carrera 4 No. 49E – 15

PASO Las Malvinas: Calle 99C No. 9C – 33

PASO Las Nieves: Carrera 14 No. 24 – 98

PASO Julio Montes: Carrera 23 No. 27 – 16

PASO Galán: Carrera 2B No. 36B – 55

PASO Las Palmas: Carrera 7D No. 34 – 55

PASO Nueva Era: Carrera 27 No. 83 – 116

PASO La Villa: Calle 94 No. 6G – 55

PASO Nueva Vida: Calle 49 No. 8 Sur – 64

PASO Carlos Meisel II: Carrera 25 B No. 73 – 17

PASO Santo Domingo: Calle 53 No. 3A – 22

PASO San Salvador: Calle 84 No. 80 – 30

PASO La Esmeralda Lipaya: Calle 73F No. 12 – 19

PASO La Unión San José: Carrera 21B No. 39 – 59

PASO La 21: Calle 45E No. 20 – 179

PASO El Ferry 1° de Mayo: Carrera 7B No. 6 Esquina

CAMINO Universitario Distrital Adelita de Char: Calle 50 No. 20 – 91

CAMINO La Manga: Carrera 21D No. 78 – 55

CAMINO Murillo: Calle 45 No. 8H – 48

CAMINO La Luz Chinita: Carrera 17B No. 12 – 39

CAMINO Bosque de María: Calle 64B No. 9D – 66

CAMINO Metropolitano: Calle 78 Carrera 2 Sur

CAMINO Simón Bolívar: Calle 23 No. 5 – 50

CAMINO Suroccidente: Carrera 12 No. 110 – 91

CAMINO Ciudadela 20 de Julio: Calle 47A No. 3A Sur – 20

Puntos adicionales

Escuela Normal La Hacienda

Estadio Romelio Martínez

BARRANQUILLA

