Reiterando lo que afirmó en el pasado consejo de seguridad y ante miembros del sector judicial, el alcalde Jaime Pumarejo insistió en que los criminales de alta peligrosidad no deben gozar de detención domiciliaria.



“Tienen que estar en la cárcel, tienen que estar incomunicados y no tienen que dárseles las herramientas para que sigan delinquiendo desde la cárcel o desde sus casas. El llamado es un energético rechazo a que esta situación se presente. A que tengamos que estar dando estos debates”, sostuvo Pumarejo, al término de su intervención en la Cátedra Caribe, de la Universidad Sergio Arboleda.

El mandatario fue abordado por medios de comunicación sobre la situación de Digno Palomino, señalado cabecilla de la banda delincuencial 'los Costeños' y recientemente deportado de Venezuela, de quien se dijo en la mañana de este martes se había evadido del lugar de residencia donde debía cumplir una medida de detención domiciliaria.



“Esta conversación no la tendríamos que estar dando. Esto debe ser investigado y remediado, porque no solo es este caso. Ayer (lunes) decíamos que más de 50 personas que han sido detenidas con armas ilegales están en casa por cárcel, 8 personas que han sido sindicadas por homicidios están en su casa y 11 personas que han sido sindicadas por extorsión están en su casa. Esto no debería suceder”, añadió el alcalde.



Para Pumarejo, las personas imputadas por delitos de baja peligrosidad sí podrían gozar del beneficio de casa por cárcel. “Pero el que atenta contra la tranquilidad de los barranquilleros, caribeños y colombianos tiene que estar tras las rejas, tiene que cumplir un periodo de resocialización y si reincide debe ver unas penas agravadas y debe saber que hay consecuencias porque hay gente que no quiere la paz, que no le interesa”.



Sobre las razones por las cuales un juez dictó casa por cárcel para Digno Palomino, el alcalde se abstuvo de calificar la decisión. “No se quién es, él tendrá sus razones, pero debemos investigar por qué se dan estas cosas para que no sigan sucediendo”, finalizó.

