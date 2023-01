Por los episodios de criminalidad e inseguridad que recientemente se han presentado en Barranquilla y su área metropolitana, el alcalde Jaime Pumarejo Heins se pronunció este lunes para exigir resultados a la Policía Metropolitana de Barranquilla y reiterar su iniciativa de judicializar a quienes porten un arma de fuego sin salvoconducto.



(Lea: ¡Ojo con su mascota! Banda las roba y extorsionaría a dueños en Barranquilla)



"Estamos proponiendo a los legisladores que alguien que sea capturado con un arma ilegal de fuego, que la porte o la tenga en su casa sin el salvoconducto correspondiente, debería ser considerado un criminal peligroso, debería ser conducido inmediatamente a un centro penitenciario y no debería gozar de una medida extramural", aseguró el mandatario.

Le hemos exigido a la Policía que lo haga con celeridad y les brinde las garantías a estos comerciantes FACEBOOK

TWITTER

Agregó que "de esa manera debería ser priorizado para que sea imputado, al menos, por el delito del porte ilegal de armas, que podría conllevar a una pena de casi 10 años de cárcel si lo tratáramos como un criminal peligroso".



Pumarejo insistió en que “ahí es donde nos la debemos jugar. Queremos ofrecer recompensas, pero necesitamos que los jueces se sumen a esta campaña priorizando este delito y unificando su criterio, y necesitamos también que con la Policía podamos armar una gran red de informantes y empezar a caerle a esos bandidos que usan y almacenan armas”.



(Además: El bochornoso espectáculo de hinchas de Junior en la presentación de Quintero)



En cuanto a los casos de extorsión, el alcalde aseguró que la mayoría de las denuncias que se hacen en materia extorsiva en Barranquilla terminan en esclarecimiento y/o en la captura de las personas, es decir que hay una alta probabilidad en que la denuncia sea efectiva, por lo cual invitó a los ciudadanos a denunciar.



“Le hemos exigido a la Policía que lo haga con celeridad y les brinde las garantías a estos comerciantes. Lo hemos hecho con los comerciantes, con los transportadores durante dos oportunidades, en las que nos ha tocado a la Alcaldía salir a buscar soluciones con ellos para que tengan la tranquilidad de poder hacerlo”, agregó.



Aseveró que se están pidiendo resultados contundentes y acciones frente a esta dinámica, que aún no encuentra respuesta. “Si bien Barranquilla puede decir que tiene índices de victimización menores que las otras ciudades, la gente no se siente tranquila y por ende necesitamos resultados”.



Al mismo tiempo, afirmó que “vamos a seguir poniendo el dedo en la llaga para que quien tenga que actuar lo haga y vamos a seguir siendo la voz de la ciudadanía, porque eso somos los alcaldes: articuladores, financiadores de la logística contra el crimen y al final, la voz que se alza cuando vemos que las cosas no están funcionando”

Un 'plan cazador'

Con el fin de identificar a los actores delincuenciales dedicados al hurto, la Policía Metropolitana de Barranquilla desplegó el 'Plan Cazador', el cual consiste en fortalecer un grupo investigativo especializado en protección al patrimonio económico con personal de la Seccional de Inteligencia.



(También: Video: la peligrosa maniobra de un hombre en edificio del norte de Barranquilla)



Estos tendrán como principal objetivo la prevención y contención de este delito, así como la recolección de elementos probatorios que permitan judicializar a quienes ya están plenamente identificados como responsables de hechos ocurridos recientemente.



Para su ejecución, se ha reforzado la Red de Apoyo de la Policía Metropolitana de Barranquilla con la entrega, por parte de la Oficina Para la Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía Distrital, de equipos de comunicación a comerciantes de los sectores referenciados para que tengan un contacto directo e inmediato con la Policía. De igual forma, se pueden hacer los reportes a través del número único de emergencias 123.