Preocupación en el Puerto de Barranquilla: no hay draga y proceso se declaró desierto

El gremio portuario encendió las alarmas este lunes 18 de diciembre por el futuro a corto plazo de la navegabilidad en el canal de acceso al Puerto de Barranquilla e hicieron un llamado a las autoridades.



El proceso de licitación para un dragado y obras permanentes, presentado por Cormagdalena, fue declarado desierto la semana pasada y la draga china Hang Jun 6009 ya partió de la capital del Atlántico ante la culminación del contrato.

Dado el mantenimiento permanente al canal navegable desde hace varios meses, el panorama mejoró en la Zona Portuaria: grandes embarcaciones entraban y salían con calado igual o superior a 10 metros.



Los portuarios destacaban el trabajo, toda vez que generaba confianza en los usuarios, pero ahora temen que vuelvan “los tiempos oscuros” ante la suspensión del dragado en este sector del río Magdalena.



“Se declaró desierto el proceso contractual que intentábamos adjudicar y que nos iba a permitir mantener esta estabilidad para los próximos tres años. Más de 65 profesionales planificando este proceso, pero desafortunadamente, bajo la normatividad vigente, bajo la situación de oferta y demanda que tiene el mercado en este sentido, hay que anunciarle al país que no tuvimos ninguna propuesta, ninguna oferta”, dijo el director de Cormagdalena, Álvaro Redondo.



El funcionario agregó que se prepara junto con Findeter “una campaña importante” desde la fecha hasta el 30 de junio de 2024, que permita la estabilidad y mantenerla.



“No vamos a bajar la cabeza y que no vamos a caducar en la posibilidad de entregar la estabilidad por los tres años hasta el 30 de junio de 2026, que se merece Barranquilla, que se merece el país y que se merecen los gremios y empresarios de este país”, indicó Redondo.

Draga podría llegar a finales de enero

El director ejecutivo de Asoportuaria, Lucas Ariza, explicó en detalle que la autoridad encargada del río Magdalena ha anunciado la adjudicación de un contrato más corto por seis meses, a través de un proceso abreviado.



“Eso puede demorar un mes en adjudicarse un nuevo contrato, incluyendo la traída de la draga. Con eso vamos a estar lo que queda de diciembre y gran parte de enero sin draga. A finales de enero debería llegar la draga, que debería trabajar por los próximos cinco meses”, precisó el vocero del gremio.



Ariza señaló que, mientras se da esta alternativa, la Corporación debería ir revisando los pliegos de un contrato de mayor plazo, a 24 o 25 meses.



“Nuestro llamado es a que esos tiempos surtan en la menor brevedad posible para no tener afectaciones en el canal. Hoy no hay afectaciones, hoy seguimos con un calado de 10 metros, pero todos sabemos que, si no se draga rápidamente, eso se podría ir deteriorando”, expresó el director de Asoportuaria.

Dragado entre Barrancabermeja y Barranquilla

Entretanto, el contrato que sí se adjudicó fue el de dragado del canal navegable entre Barrancabermeja (Santander) y Barranquilla para el periodo 2023 – 2026, al Consorcio Panmar-Vías 2023.



“Serán 640 km a intervenir a través de un operador, como lo es el Consorcio PanMar- Vías 2023, para seguir garantizando la estabilidad y la navegabilidad del río Magdalena en estos próximos 30 meses”, puntualizó el director de Cormagdalena.



Este proceso licitatorio ha sido adjudicado al Consorcio Panmar-Vías 2023 por un monto que supera los 105 mil millones de pesos. El contrato tiene un plazo de ejecución de 30 meses, a partir de enero de 2024.



“Se espera que, con la ejecución de este proyecto que fortalecerá la infraestructura de transporte fluvial, se genere un impacto positivo en el sector transporte al mejorar la eficiencia logística, reducir costos, estimular la economía local y regional”, según informó la Corporación.

