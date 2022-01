Como una “incertidumbre” califica el gremio portuario de Barranquilla, Asoportuaria, el panorama actual en el Puerto de la ciudad. Con el trabajo de una draga, el calado operacional pasó de 6,5 metros a 7,5 metros, según el más reciente reporte batimétrico, aunque sigue siendo bajo, de acuerdo con expertos.



Las nuevas condiciones favorecieron el ingreso el pasado viernes del buque Solar Melissa que provenía de Estados Unidos con 18.000 toneladas de combustible y había quedado fondeado desde el 1 de enero.

“Esto afecta no solo a las terminales portuarias, sino a todo el entramado empresarial, a todos los importadores y exportadores y a la gente del común, porque hoy se está hablando de desabastecimiento de combustible y el día que vayamos a tanquear y no veamos gasolina, porque no está ingresando, nos vamos a dar cuenta que lo que pasa en el Puerto es algo que nos toca a todos”, dijo a EL TIEMPO el director de Asoportuaria, Lucas Ariza.

Las millonarias pérdidas ocasionadas en 2021

De acuerdo con los registros de esta entidad, hasta el año pasado se contabilizaron pérdidas por 30 millones de dólares, entre lo que dejaron de facturar y los sobrecostos para todos los usuarios.



Mientras que en lo que va de 2022, el panorama es desalentador desde el 1 de enero, cuando dos buques que planeaban aligerar parte de la carga debieron aligerar el ciento por ciento de la misma por falta de condiciones para llevarla a Barranquilla.



“Solo para uno de esos usuarios, los sobrecostos superaron los 200.000 dólares. Es una situación dramática. Lo que queremos es que las empresas estén importando y exportando sin mayores sobresaltos, pero no es sostenible. Algo no se está haciendo bien, no se están haciendo los análisis necesarios, los estudios necesarios, las medidas necesarias”, expresó el directivo.



Frente a esta situación, antes de que se acabara el 2021, Asoportuaria, Intergremial del Atlántico, la Cámara de Comercio de Barranquilla, entre otros firmantes, fueron más allá y pidieron una reforma estructural de Cormagdalena y poner al frente a “personas con la experiencia”.

Se basan, entre otros aspectos, al hecho de que solo durante 47 días del año se ha contado con calados superiores a 9,80 metros, los necesarios para al menos evitar desvío de buques. El 29 de abril de 2021 fue el último día con el que se contó con un calado de 10 metros.



Sin embargo, en los últimos días, el presidente de la República, Iván Duque, respaldó la gestión del actual director de Cormagdalena, Pedro Pablo Jurado. Las declaraciones del mandatario generaron la reacción del gremio.



“No es un ataque personal, esto es un llamado para que se tomen las reformas que se tienen que hacer, para que la entidad responsable del río implemente las medidas que se tienen que implementar. Es una crisis que llevamos ocho meses desde que no tenemos un calado medianamente aceptable y una situación en la que se han invertido recursos históricos, pero solo 47 días pudimos tener buenas condiciones”, agregó Ariza.



Hay que recordar que una de las últimas medidas que se tomó desde Cormagdalena fue la declaración de una urgencia manifiesta, buscando agilizar un contrato por 45.000 millones de pesos que permitía mantener una draga permanente hasta principios de este nuevo año.

Durante décadas, la profundidad del puerto de Barranquilla ha sido un problema para los grandes buques de carga. Foto: Cortesía Invías

Observaciones a los pliegos de la APP del río

La apuesta del gobierno nacional para mejorar la navegabilidad es la puesta en marcha de la APP del río Magdalena, cuyo proyecto pretenden adjudicar en el primer semestre de 2022.



En ese sentido, el pasado 24 de diciembre los responsables hicieron la publicación de los pliegos definitivos para la licitación, los cuales están siendo revisados por el sector portuario, que ya hizo observaciones.



“Una de ellas es que no vimos incluidas intervenciones en el tajamar oriental. En algún momento nos dijeron que ese sector se puede intervenir en dragado, pero la idea es ahondar en la parte técnica”, explicó el director de Asoportuaria.



También vieron con preocupación un posible cobro por tráfico marítimo, pero les respondieron que no está incluido. En el punto de multas y sanciones, pidieron aclaración sobre multas y sanciones ya que, por experiencias anteriores, los procesos de imposición de multas eran largos y quedaban con condiciones no apropiadas para el Puerto durante mucho tiempo.



“Hay un tema también sobre los metros cúbicos a dragar. Están como una bolsa única, pero lo que nos dice la experiencia es que son muy distintas las condiciones en la parte marítima y en la parte aguas arribas hasta Barrancabermeja. Entonces como profundizar en cómo se contabilizan esos metros cúbicos”, detalló Ariza.

Las terminales en riesgo por la crisis

Para el representante a la Cámara por el Atlántico, César Lorduy, las condiciones que se reflejan en el canal de acceso al Puerto exigen unas acciones constantes de Cormagdalena, pero estas “no han sido suficientes”.



“Eso pone en riesgo 23 terminales portuarias, cuatro zonas francas, 1.100 millones de dólares en importaciones, el 70 por ciento de la carga que llega a Barranquilla se queda en Barranquilla y 23.000 empleos asociadas a la cadena de valor relacionada con la actividad portuaria, lo que indica que no es un problema menor”, manifestó Lorduy.



A eso suma la incertidumbre por la APP del río Magdalena, cuyo proceso de contratación propone acelerar y la viabilidad de que el Distrito de Barranquilla tenga la mayor competencia sobre esta situación.



“Por ello hemos venido impulsando en el Congreso la figura de la autoridad portuaria, sobre los responsables de atender los problemas y buscar las soluciones. Ese proyecto ha sido aprobado en dos debates y le faltan dos”, indicó el congresista.

Añadió que eso debe traducirse, independientemente de que se apruebe o no, en que los recursos deberían trasladarse al Distrito para que sea este el que atienda las exigencias que plantea el canal de acceso y la competitividad de la ciudad.



Por lo pronto, Cormagdalena reporta mejora en las profundidades de Bocas de Ceniza, donde los trabajos de la draga china Xin Hai Hu 9 han logrado condiciones de navegabilidad entre 9,2 y 10 metros.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

