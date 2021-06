Puerto de Barranquilla con restricciones por encallamiento de buque

En estos momentos tres remolcadores tratan de desencallar una embarcación de bandera de Hong Kong que encalló en Bocas de Cenizas, en la desembocadura del río Magdalena.



La emergencia se registró sobre las 5 a.m. de este miércoles, sobre el costado oriental del canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla.



La Capitanía de Puerto mantiene bajo restricciones la entrada y salida de embarcaciones al puerto local.



La motonave de nombre Amber Bay, 146 metros de eslora y 8.6 de calado, lleva una carga de 10 mil toneladas de asfalto.



“Actualmente tenemos reporte que no se presentan ningún tipo de contaminación del medio marino”, dijo el Capital de Puerto de Barranquilla, capitán Carlos Urbano Montes.



