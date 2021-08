Seis buques desviados, un efecto del Puerto de Barranquilla sin dragado

La desviación de unos seis buques es uno de los efectos que deja más de una semana sin dragado en la Zona Portuaria de Barranquilla, por un daño eléctrico en la draga Taccola. Así lo confirmó este lunes el director de Asoportuaria, Lucas Ariza.



Hay que recordar que la intermitencia en los trabajos para retirar sedimentación en el canal de acceso al puerto empezó desde el 15 de agosto y su posterior fondeo ocurrió el 17 del mismo mes. El hecho ha generado, entre otras cosas, que el calado esté en 6,9 metros.

“Son unos seis buques que han aligerado o que no han podido ingresar al Puerto. Estos buques dicen ir a otros puertos a dejar parte de la carga allá y volver con menos. Hay otros que por algún motivo no han podido aligerar y se encuentran en fondeo”, dijo Ariza a EL TIEMPO.



El dirigente gremial aseguró que esta situación representa más afectaciones a las que ya se traía en este año. En lo que va de 2021, se registran más de 350 mil toneladas desviadas.



Mientras que, al importador, cada tonelada aligerada le puede estar costando unos 30 dólares más el daño a la cadena logística, como las terminales portuarias, el transportador local y el operador portuario, según explicó.



“Ya tenemos afectaciones en líneas de contenedores, en donde no se afecta un solo cliente, sino centenares de empresas con productos terminados o materias primas y terminan pagando sobrecostos”, manifestó el director de Asoportuaria.

Ariza recordó que, antes del daño de la draga, se habían contabilizado hasta 8 millones de dólares en pérdidas, pero ahora con esta nueva crisis estima que ese registro subió a 9 millones de dólares.



Estas embarcaciones desviadas en la última semana venían principalmente con graneles limpios (maíz, trigo, soya), graneles sucios (materiales para construcción, materia prima para fabricar cemento), acero y tuberías.

Pruebas con Taccola

Lucas Ariza indicó que en la mañana de este lunes fue anunciada la navegación de la draga Taccola para probar si el daño había sido superado. En caso de continuar el inconveniente, se debe esperar el arribo de la draga Bartolomeu Días para el 26 de agosto, según anunció Cormagdalena.



“Nos dijeron que zarpaba a hacer maniobras de prueba y que, si eran satisfactorias, ya podían reanudar el dragado. Existe la expectativa de que hoy salgan a dragar. Si no se da, ver qué hacer con el cambio de equipo, porque ya pasaron ocho días”, agregó.

Así va la propuesta

Finalmente, el director de Asoportuaria se refirió a la propuesta que fue dispuesta por este gremio en reunión con el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y con la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, quien la calificó como “viable”.



Se trata de que este gremio ve la posibilidad de anticipar recursos correspondientes a adelantar contraprestaciones. Una idea similar fue intentada hace dos años. Ahora, se presentará ante la Procuraduría y la Contraloría.



“Las terminales portuarias tienen una obligación año a año de entregar unos recursos y existe una figura que ampara la ley y es adelantar esos pagos para sumar recursos para una solución mientras llega la APP. Y que esa administración se haga a nivel local y no a nivel central”, concluyó.



