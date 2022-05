Lo que empezó como una amenaza del 'clan del Golfo' terminó siendo una broma de mal gusto en el municipio de Puerto Colombia (Atlántico), dirigida por un grupo de estudiantes que no querían acudir a clases.



Los hechos se originaron en la mañana de este lunes, cuando empezó a circular por la comunidad estudiantil del colegio Francisco Javier Cisneros un panfleto que prometía un baño de sangre en represalia a las acciones de las autoridades contra la organización criminal.

"Si las autoridades no hacen nada, nos veremos forzados a hacer algo para su reacción", expresaron en el documento que generó pánico en la población.



Ante esta situación, las autoridades académicas se vieron en la obligación de suspender las clases, mientras avanzaban las investigaciones de la Policía Metropolitana de Barranquilla para dar con los responsables de las amenazas.



Como resultado inicial, la institución policial aseguró que la amenaza era falsa por falta de coherencia en el mensaje que daban y dio un parte de tranquilidad a estudiantes y padres de familia.



"Verificamos este panfleto y carece de toda veracidad. No hay una concordancia del inicio al fin. Se está autoincriminando el 'clan del Golfo' y mencionan otras palabras que no son usuales en esta organización. Les decimos a padres de familia y a estudiantes que pueden venir a clases, que aquí está la Policía Nacional", dijo el comandante operativo y seguridad ciudadana de la Policía Metropolitana, coronel Óscar Daza.

Autoridades analizan posibles sanciones

Luego, en horas de la tarde, las autoridades sostuvieron una reunión con directivos de la institución y la Secretaría de Salud municipal, concluyendo que los autores del panfleto en realidad eran unos cuatro jóvenes mayores de 14 años.



Cuentan que ellos mismos confesaron la acción, ya que uno de ellos no quería acudir a clases y el resto de compañeros siguió el juego, sin pensar en las graves consecuencias que esto generaría.



Frente a este caso, la rectoría del colegio se encuentra en contacto con los padres de familia de los muchachos involucrados para analizar las posibles sanciones, mientras que la Policía revisa si incurrieron en un delito.



Hay que recordar que hace un par de semanas ocurrió un caso similar en otra institución del municipio, en el que alertaban sobre un supuesto artefacto explosivo que resultó ser falsa alarma.



