30.200 vehículos se movilizarán por el Atlántico en este puente

'Plan Éxodo' es como denominó la Policía de Tránsito las diferentes medidas de control y prevención que implementará para que los usuarios de las vías y viajeros se desplacen con seguridad por las carreteras del departamento del Atlántico.



Se estima que durante estos tres días se movilizarán por los principales corredores viales del departamento unos 30.200 vehículos.

Los Policía ha dispuesto de 10 áreas de fiscalización y de contralores móviles en diferentes sectores de Barranquilla y su área metropolitana.



“Se insta a los usuarios de la vía a conducir de manera segura y no adoptar comportamientos irresponsables como: ingerir bebidas embriagantes y posteriormente tomar el volante de un automotor”, señala un comunicado de la Policía Metropolitana de Barranquilla.



Así mismo, también pide a los motociclistas para que no realicen maniobras peligrosas ni abusen excediendo los límites de velocidad.

