El plan para la construcción de nuevo puente que conectaría al Atlántico con Magdalena

Mandatarios, empresarios, dirigentes políticos, gremios y comunidad de los departamentos del Atlántico y Magdalena iniciaron la discusión y análisis de un proyecto de infraestructura vial que permitirá mayor conectividad en el corazón del Caribe colombiano: la construcción del ‘Puente de la Hermandad’.



(Además: 28 buses refuerzan operación alimentadora de Transmetro desde este lunes 26 de febrero)



Desde ambos departamentos se comenzó a sumar fuerzas para promover el desarrollo social y económico en la zona limítrofe entre los municipios ribereños del río Magdalena.

La justificación de este proyecto radica en que después del puente Pumarejo, el siguiente puente que existe es el de Zambrano, Bolívar, que está a 200 kilómetros de Barranquilla.



Para revivir e impulsar el proyecto que ya cuenta con estudios en su primera fase por parte de Invías, desde el 2019, este domingo se reunieron en el Portal de Rafa, Salón Lluvia de Oro, del municipio de Santo Tomás (Atlántico) varios alcaldes representantes del Atlántico y el Magdalena, así como con figuras destacadas del ámbito político, empresarial y social de la región.



Entre los presentes se encontraban los alcaldes de Santo Tomás, Paula Hun Badillo; de Ponedera, Aristarco Romero Meriño; Sabanagrande, Darwin Rosales; Palmar de Varela, Jorge Junior Rúa Fontalvo; y por el Magdalena, José David Escorcia de Remolino; Jorge Iván Salah de Pivijay; Alfredo Navarro de Sitionuevo; y Edwin Pabón Charris de Salamina. También estuvieron presentes diputados del Magdalena, líderes empresariales y otros actores clave.



Esta infraestructura, que se ubicaría entre Puerto Giraldo (Ponedera), en el Atlántico, y el municipio de Salamina, en el Magdalena, se plantea como un elemento crucial en el sistema vial de interconexión regional.

Las propuestas para construir el puente



El secretario de Infraestructura del Atlántico, Azael Charris, presentó detalles del proyecto, cuyo objetivo es mostrarlo al gobierno del presidente Gustavo Petro, a través del Ministerio de Transporte, para que sea tenido en cuenta en las inversiones prioritarias del Plan Nacional de Desarrollo y sea ejecutado en un periodo de cuatro años.

Facebook Twitter Linkedin

Los mandatarios que participaron en la reunión para la construcción del nuevo puente. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

El funcionario destacó las cuatro alternativas que dan los estudios previos, teniendo en cuenta la estabilidad del terreno en las márgenes del río, así como la dinámica de su cauce.

La primera de las cuatro propuestas plantea un puente de 960 metros de longitud, cuyo costo a precios actuales sería de $ 322.063.302.716; la segunda es un puente de 2.150 metros que demanda una inversión de $ 516.275.696.291; la tercera, 1.490 metros y una inversión de $ 340.309.077.144; y la cuarta, 1.576 metros, que requiere de $ 343.165.572.944.



Ante el interrogante formulado al secretario de Infraestructura del Atlántico por Jaime Charris, uno de los acompañantes de la delegación de departamento del Magdalena, sobre cuál debería ser la alternativa más viable, el funcionario dijo que podría ser la alternativa tres porque favorece la baja “sensibilidad ambiental” que se presenta en el tramo del río Magdalena y el sistema de vías terceras cercanas en donde estaría el puente; sin embargo, indicó que esto deberá ser evaluado con detenimiento.

El respaldo a la iniciativa



El gobernador del Atlántico y presidente de la Región Administrativa y de Planificación de la Región Caribe (RAP Caribe), Eduardo Verano, quien lideró el encuentro, reafirmó la importancia estratégica del proyecto y destacó la diversidad de fuentes de financiamiento disponibles para su ejecución.

Facebook Twitter Linkedin

El gobernador del Atlántico Eduardo Verano lideró la reunión. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Además, subrayó la necesidad de fortalecer la colaboración entre los dos departamentos, así como la participación de universidades, cámaras de comercio y otros actores clave en el proceso.

Al hacer este importante puente se jalonaría el desarrollo, no solo de las vías que existen, sino de este sector de esa Colombia profunda que está olvidada FACEBOOK

TWITTER

“Vamos a tener que agotar la siguiente etapa, tenemos que pasar el proyecto de fases uno a fase tres para tener detalles de la inversión que hay que hacer, de la ruta que hay que construir y así esperar la definición que le corresponde al Gobierno nacional. Para todos, este puente sería una bendición porque se tendría un mayor intercambio de productos y una mayor dinámica social que proyectaría, incluso, proyectos turísticos amigables con el medio ambiente", manifestó el mandatario.



Sobre el impacto del proyecto se escucharon voces como la del empresario ganadero del Magdalena, José Gamarra, quien dijo que para su departamento es la obra más importante en materia vial por el impacto que tendría en los municipios vecinos.



“Al hacer este importante puente se jalonaría el desarrollo, no solo de las vías que existen, sino de este sector de esa Colombia profunda que está olvidada. Entonces impulsaremos aún más la ganadería, la parte agrícola para poder sacar nuestros productos y nos convertiremos en la despensa más importante de Barranquilla y otras ciudades importantes. Teniendo esta vía, nuestra vida en el campo cambiaría”, manifestó Gamarra.



El alcalde de Remolino, José David Escorcia, dijo que el proyecto “nos une como hermanos y dinamiza una economía que hoy en el Magdalena no la tenemos”.



Destacó que traerá beneficios de grandes proporciones para la región de los dos departamentos no solo en materia de vías, sino en salud, calidad educativa, ecoturismo. “Es algo que debe unirnos como hermanos y que el proyecto se realice en este cuatrienio”, anotó.



El alcalde de Sabanagrande, Darwin Rosales indicó que este proyecto va a impactar positivamente y de forma integral a una vasta zona del Caribe. “No solo se beneficiarán los dos departamentos, Atlántico y Magdalena, también Bolívar y Cesar, que se unen de una u otra forma para producir más oportunidades a todas estas poblaciones. Hoy le pido a todos los alcaldes que trabajemos arduamente para que este proyecto sea una realidad”, puntualizó.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

Escríbeme a leoher@eltiempo.com en X: @leoher70

Lea más noticias de Colombia aquí