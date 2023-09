Si hay plata para el metro de Bogotá, también debe haber para otros proyectos viales por fuera de la capital del República, parece ser en lo que coinciden gremios y mandatarios de Barranquilla y Bolívar que le salieron al frente a los análisis que hacen expertos de la Universidad del Norte entorno a que no ven viable la financiación del Tren Regional del Caribe.



El primero en reaccionar al tema fue el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, defensor de la iniciativa al calificarla de importante para la competitividad del Caribe colombiano.

“El subsidio del Estado para el metro de Bogotá́ y pronto, con el tren de cercanías y el tranvía de la 80 de Bogotá́ lo subsidiaremos toda la red férrea nacional y los 20 billones que se están en proceso de construirse. Mientras tanto Bolívar y Atlántico quedarán desconectados de la red férrea nacional y perderán competitividad”, dijo a EL TIEMPO el alcalde de Barranquilla.



Cabe recordar que la polémica sobre inviabilidad del Tren Regional del Caribe al encendió el mismo rector de la Uninorte, Adolfo Meisel, quien dijo que ese viejo anhelo de los costeños demandaría una inversión de USD 3.600 millones, con lo que aseguran se podría financiar el 70 % de los proyectos de infraestructura de toda la región, para superar los rezagos de desarrollo y bienestar de la región.

Mientras que el Julián Arellana, decano de Ingenierías de Uninorte, quien dirigió el análisis del estudio de prefactibilidad financiado por Findeter y que pagaron hace tres años las gobernaciones de Atlántico, Bolívar y Magdalena, sostiene que existen altas incertidumbres respecto a la demanda, costos y beneficios del proyecto; los recaudos no alcanzan a cubrir los costos operacionales, por lo que se requeriría subsidio; y los costos de predios urbanos y suburbanos pueden ser mayores.



“Lo que se plantea inicialmente es que tendría una capacidad de 400 pasajeros. En una región con tantas necesidades apremiantes, ¿vale la pena seguir invirtiendo en este proyecto?”, indicó Arellana.

No hacerlo, le resta competitividad a la región: Pumarejo

Mientras que Pumarejo enfatiza que negar el proyecto mantendrá a la región sometidas al modo carretero y no en unirse con la red férrea existente, lo que seguirá aislando más a la costa del interior del país.

“Si las decisiones fueran sólo lógicas, no habría esta discusión, pero el problema es que no lo son, por eso estamos pagando el metro de Bogotá́ y vamos a subsidiar su operación como hoy estamos subsidiando el mal modelo de Transmilenio. El nuestro, que es más barato, se rehúsan a hacerlo. No tendremos tren. Pero el Estado invertirá en ellos en otras regiones y lo pagaremos nosotros, no nos darán la diferencia para lo que consideramos”, subrayó Pumarejo.

Gobernación y Gremios de Bolívar defienden el tren

Sobre la discusión que ha desatado el proyecto Tren Regional del Caribe, desde la Gobernación de Bolívar se destacó el trascendental impacto de este proyecto en la vida de los habitantes de la Región Caribe y de la economía de esta zona del país, al indicar que también debe ser contemplado con concurrencia del Gobierno Nacional.



Recuerdan que regiones del país que le han apostado a sistemas de transporte como el Metro en Medellín y la fase inicial que se implementa en Bogotá, son proyectos financiados por el Gobierno Nacional y de alguna manera, todos los colombianos aportan a través de los impuestos para ese fin.

“Porqué el Caribe y en especial Bolívar, Atlántico y Magdalena tendrían que abandonar este sueño de dar este paso al desarrollo con el apoyo, financiamiento y compromiso del Gobierno Nacional, que se convertiría en la más histórica apuesta en materia de infraestructura de transporte férreo, logrando la integración de estos 3 departamentos del norte del país”, señala una comunicación de la administración departamental.



La administración departamental de Bolívar reconoce que el Tren Regional del Caribe constituye uno de los más importantes para la transformación y evolución de una de las regiones más productivas del país.



Otros que reaccionaron a la idea de abandonar el proyecto fueron los gremios de la producción. Desde el Consejo Gremial de Bolívar insisten que en el tren hace parte de una visión de futuro y un propósito común: integrar de manera física y económica a Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, y beneficiar a toda la Región Caribe.



“El Tren, junto con la navegabilidad del Magdalena y el Canal del Dique, las dobles calzadas, los aeropuertos y el cierre de brechas en saneamiento básico y educación, son los proyectos que jalonarán este gran propósito”, puntualiza en su pronunciamiento el ente gremial.

