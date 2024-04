Protestas en la región Caribe: usuarios marcharon contra las altas tarifas de energía

La región Caribe llevó a cabo este jueves 11 de abril una jornada de protestas en contra de las altas tarifas de energía eléctrica, lo que, según comentaron los manifestantes, hace “impagables” las facturas que llegan mensualmente a sus casas.

En Barranquilla, la manifestación tuvo como punto de encuentro la estatua del Joe Arroyo, a un lado del estadio Romelio Martínez, donde de a poco se fueron concentrando los usuarios que se declararon perjudicados con los costos.

De ahí partieron pasadas las 4:00 de la tarde por toda la carrera 46 con destino hacia la Plaza de la Paz. Los ciudadanos iban marchando con banderas de Colombia, silbatos y carteles en los que se expresaba: “Tarifa justa ya. No queremos elegir entre comer o pagar la luz”.

Adicionalmente, la movilización fue amenizada por la canción ‘Apagando Focos’, un vallenato interpretado por Iván Villazón que fue lanzado recientemente, como un mensaje más de protesta por esta situación.

En el trayecto hacia la calle 53, también se presentaron muestras folclóricas que llenaron de color esta manifestación que se desarrolló de manera pacífica y exigiendo disminuir el valor en la factura de energía.

Asimismo, precisaron las peticiones de esta jornada. Entre ellas están: “Tarifas justas y pagables, no al régimen especial que cobra hurtos e inversiones futuras”.

Piden a los prestadores del servicio que respeten el debido proceso y los derechos de los usuarios, no cobros estimados, no contadores AMI sin autorización de los usuarios, no racionamientos ni cortes del servicio eléctrico.

“Rebaja del impuesto de alumbrado público y la tasa de seguridad y convivencia ciudadana, desligándolos de la factura de energía”, agregaron.

Panorama en el resto de ciudades

El Cesar también protestó en rechazo a las altas tarifas de energía. En poblaciones como Valledupar y Curumaní, los habitantes se movilizaron. En esta última población, algunos usuarios quemaron las facturas.

Mientras que en Santa Marta se llevó a cabo una marcha pacífica por las principales avenidas de la ciudad.

“Respetamos el derecho constitucional a la movilización pacífica. Santa Marta y la Costa Caribe merecen atención y soluciones. Merecen tarifas justas de energía”, manifestó el alcalde Carlos Pinedo Cuello en su cuenta de X.

