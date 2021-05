¿Quiénes y por qué protestan en Barranquilla tres semanas después?

Barranquilla completa, este miércoles 19 de mayo, 22 días de movilizaciones sociales que, si bien no ha tenido jornadas continuas, las convocatorias, en su mayoría firmadas por el Comité Juvenil del Paro, han sido suficientes para llamar la atención internacional.

Esto último fue posible con dos plantones realizados a pocos metros del estadio Romelio Martínez, en el norte de la ciudad. Cada uno fue llevado a cabo en igual número de días consecutivos, antes, durante y después de un par de juegos de Copa Libertadores.



En tiempos normales, los protagonistas serían los jugadores de Junior, River Plate, América de Cali y Mineiro, pero terminaron siendo los manifestantes, quienes gritaban “si no hay paz, no hay fútbol”.



Lo que empezó como una jornada pacífica, terminó siendo infiltrada por vándalos que, en enfrentamientos con el Esmad, convirtieron en campo de guerra la calle 72, partidos suspendidos parcialmente y el escenario deportivo nublado por los gases lacrimógenos.



Para los organizadores de las protestas, más allá del vandalismo que rechazan, las manifestaciones que se realizaron mientras el “show debía continuar” sirvieron para darle visibilidad en América y Europa a su lucha.

La semana de protestas fue abierta por el 'Bloque feminista' en el norte de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Además, sacaron la Copa Libertadores (América repetía como local y debió marcharse a Bolivia) y tienen en jaque la Copa América. Pero ¿quiénes son las personas que se mantienen en las calles barranquilleras?



EL TIEMPO habló con uno de ellos, quien así ha sido reconocido por los jóvenes que salen a marchar, sin temor al covid-19. Su nombre es Reynaldo Torres Aguas, activista y economista egresado de la Universidad del Atlántico.



Torres prefiere identificarse como miembro, activista, joven parte de la organización juvenil Construyamos Academia, y explica que el Comité Juvenil es un espacio de articulación en la que confluyen diferentes organizaciones juveniles.



“Es un movimiento amplio de jóvenes de distintos sectores, no solo estudiantiles, sino jóvenes que hacen parte de los procesos en muchos barrios. Hay jóvenes artistas, barristas, de distintas universidades públicas y privadas”, dijo el hombre, de 25 años.



Añadió que este Comité se presta para coordinar actividades, generar debates y conformar agendas comunes. Además, consideró que el país no está para espectáculos y Barranquilla no es ajena a esa crisis.

“Si revisamos los datos del Dane, es una de las ciudades de Colombia donde la pobreza monetaria creció un 15% aproximadamente. También está el bienestar de la gente, los niveles de informalidad son uno de los más altos del país”, indicó preocupado el economista.



A esas razones para protestar en la capital del Atlántico, agregó la situación de aproximadamente el 60 por ciento de los barranquilleros que no tienen para comer tres veces al día. Problemas sociales que, para Torres, explican el hecho de que miles de ciudadanos se manifiesten en la calle.



El egresado de la UA insistió en rechazar los actos vandálicos así como la estigmatización que proviene “de la administración local que asume el discurso de gobierno sobre terrorismo urbano, por el que terminamos amenazados”. Por el contrario, hizo unas peticiones al Distrito.



“Desde la juventud, en esta ciudad siempre se ha reclamado una mayor apertura democrática en los escenarios de participación ciudadana, pero también una mayor inclusión en las oportunidades de educación y de trabajo”, concluyó Torres.

Un grupo de jóvenes reparte alimentos a los manifestantes en la ciudad. Foto: Vanexa Romero /EL TIEMPO

Solidaridad en la protesta

Marianna Gutiérrez es otra de las jóvenes barranquilleras que sale a protestar. A diferencia de Reynaldo Torres, esta egresada del programa de Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte no se considera afín a algún partido político.



“Salgo (a protestar) por el abuso de autoridad que está haciendo la Policía y la represión para los jóvenes. Esa intención de querer callar a los jóvenes me tiene indignada”, manifestó la mujer, de 24 años.



Aseguró que ese abuso que rechaza lo vivió en carne propia en las protestas alrededor del estadio, cuando entregaba agua y merienda a los participantes de la protesta y quedó en medio de los disturbios.



Salió en su vehículo a resguardarse y acusó a un miembro del Esmad de haberle lanzado una bomba aturdidora que impactó en el parabrisas.



“Gente del común y jóvenes que no pueden marchar son los que han donado, aquí no hay ni financiamiento de un grupo terrorista, ni gobierno de Venezuela, porque hasta estaban diciendo eso y es mentira”, sostuvo Gutiérrez, quien también se dedica a cuidar perros y gatos callejeros.



Lo que sí tiene en común Marianna Gutiérrez con Reynaldo Torres es la amenaza con vandalizar su casa por “querer destruir la ciudad”. Y ambos aseguraron que van a continuar saliendo a las calles, así como este miércoles, hasta que sus peticiones hayan sido resueltas por el gobierno local y nacional.

