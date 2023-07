A pleno sol o bajo las lluvias es como en estos momentos tratan de ofrecer sus productos a los turistas un grupo de artesanos que llegan a la plaza Francisco Javier Cisneros, de Puerto Colombia, ante la falta de techos en las estructuras construidas, hace menos de dos años, en el lugar por la Gobernación del Atlántico.



La plaza de Puerto hace parte de los proyectos de renovación turísticas del Departamento. Su reconstrucción demando la demolición de 20 predios y una inversión de 20 mil millones de pesos. Fue entregada en el 2021 por la gobernadora Elsa Noguera.



Los artesanos no tienen un lugar donde atender a los turistas. Foto: Cortesía Marlene Blanco

Hoy las estructura que servía para que turistas y pequeños comerciantes se resguardaran del sol o la lluvia están sin techo desde hace más de un mes. El daño de las láminas de la cubierta, según la comunidad, se comenzó a notar desde diciembre pasado, pero pese a las alertas y advertencia no hubo reacción de los operadores de la plaza.



“Ni la alcaldía, ni la gobernación nos han tenido en cuenta, y nosotras las artesanas bajo el sol y la lluvia tenemos que vender nuestras artesanías”, cuenta Marlene Blanco líder comunitaria y artesana.



Blanco asegura que al problema de la falta de los techos de las estructura, se suma que en la plaza hay pocos árboles que permitan dar sombra.



“Hay unos que están enfermos, hemos pedido que los cambien, pero no nos paran bola”, denunció la mujer que hace parte del cuerpo de guardianes del parque que se constituyó para velar por el cuidado de la plaza.



Según la líder comunitaria son unos 60 artesanos los que se ganan la vida en este emblemático de Puerto Colombia, que fue diseñado en los años 60, pero que ahora están a sol y agua.



“Nosotras si necesitamos trabajar, porque si no trabajamos no comemos. Vivimos de esto, desafortunadamente, si tuviera otro trabajo mejor ni fuera a la plaza a asolearme y chuparme los aguaceros que hemos pasado”, denunció la mujer.



De acuerdo con la oficina de Parques para la Gente de la Gobernación, la situación ya se le comunicó al operador del parque para que haga los arreglos.



Pero los artesanos aseguran que ya completan casi un mes en la misma situación y no hay quien aparezca a darles la cara.

