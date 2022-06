Estudiantes, padres de familia y docentes del colegio Itida, en Soledad, se tomaron este lunes la calle 30, para protestar por el mal estado de las instalaciones de la institución.



La comunidad educativa exige la intervención de las autoridades competentes “antes de que ocurra una tragedia”.



(Lea también: Video: corralejas en Atlántico dejan un muerto y 15 personas heridas)

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de las bancas del patio en el colegio. Foto: Cortesía padres de familia

¿Dónde están esos recursos invertidos? Fueron dos años sin clases presenciales. FACEBOOK

TWITTER

“Estamos inconformes con la administración de la rectora, hace poco se cayó un muro que pudo haber causado una tragedia. No solamente es el muro, son años de mala administración”, aseguró Johana Potes, madre de familia.



Asimismo reclamó por los recursos “invertidos”. “¿Dónde están esos recursos invertidos? Fueron dos años sin clases presenciales, según ella cambió las sillas, la parte eléctrica, y la verdad es que no vemos esa inversión por ningún lado”.



(Lea también: Balean a uno de los más buscados en estadero de Barranquilla)



Al unísono, los manifestantes exigieron la renuncia de la rectora Bienvenida Hernández.



“Nos tocó tomar esta vía de hecho para poder ser escuchados, venimos manifestándole a ella nuestras inconformidades y no ha hecho nada. Exigimos que nos dé la cara y así mismo la renuncia inmediata de ella”, expresó una acudiente.



Los padres de familia enviaron un pliego de peticiones en los que incluyen una rendición de cuentas ante la Procuraduría, Alcaldía de Soledad y Ministerio de Educación para que muestre cómo y dónde se han invertido los recursos donde la administración de la rectora.

Facebook Twitter Linkedin

Estado del techo en los pasillos del colegio. Foto: Cortesía padres de familia

"Este es un colegio de hace más de 50 años"

Se hicieron arreglos en pupitres, compramos abanicos, arreglamos la parte eléctrica. FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Bienvenida Hernández, rectora de la Institución, le dijo a EL TIEMPO que “no minimiza la problemática”, pero que se debe tener en cuenta “que este es un colegio de hace más de 50 años”.



(Además: Alrededor de 400 familias damnificadas por lluvias en Barranquilla)



“Tenemos un problema grande de infraestructura. Hemos trabajado en gran parte de ella, hay que hacer grandes arreglos y lo hemos hecho con los dineros que viene de la gratuidad”, indicó.



La directora aseguró que durante la alternancia se “hicieron arreglo en pupitres, compramos abanicos, arreglamos la parte eléctrica, los salones fueron estucados y pintados. ¿Qué hacen falta cosas?, claro que sí, pero esas se van haciendo poco a poco”.

Facebook Twitter Linkedin

Los padres de familia reclaman por la seguridad de sus hijos dentro de la institución. Foto: Cortesía padres de familia

Hernández expresó que “todo tiene su proceso” y que en “los arreglos que se van a hacer está incluida la infraestructura para este 2022”.



Añadió que dichos arreglos se harán hasta donde alcancen los recursos.



La protesta generó un trancón en la importante arteria vial, así como en la Avenida Circunvalar.

BARRANQUILLA