Protesta de docentes, ayer en Bellas Artes

Alrededor de 30 profesores de la facultad de Bellas Artes, de la Universidad del Atlántico, se vistieron de blanco y de manera pacífica alzaron sus voces en protesta por el enfrentamiento entre el Esmad y los estudiantes el jueves pasado en la sede norte.



Con comida árabe, sándwiches, frutas, cereales y otros alimentos, los artistas y profesores se sentaron a almorzar sobre mantas blancas en el asfalto de la esquina de la carrera 54 con calle 68.

Estaban pronunciándose en contra del artículo 44 del Presupuesto General de la Nación, este pretende pagar las sentencias o fallos en contra de la Nación con los recursos que deberían recibir las universidades públicas y en rechazo total hacia el rector Carlos Prasca, quien se ha visto involucrado en graves denuncias por acoso sexual a varios estudiantes.



El representante de los profesores de Bellas Artes, Juan Carlos Dávila, comentó sobre la indignación de toda la comunidad hacia cualquier acción que atente contra la vida de la comunidad académica y por el desplome de la facultad gracias a los malos manejos que se están dando en el interior de la universidad.



“Ahí está la facultad desplomada y no tenemos presencia de ninguna instancia para que venga a solucionar estos problemas. Estamos en unas condiciones muy deprimentes, indignantes y humillantes para dar las clases”, manifestó Dávila.



Hace dos años desde que el techo y la estructura de cuatro bloques en la facultad colapsaron y hasta el día de hoy los escombros y todo eso que se vino abajo están en el mismo sitio, esperando ser restaurados.

Una de las profesoras del programa de danza, Patricia Iriarte, comentó que lo que buscan es que la ciudad se solidarice y se de cuenta de la persecución y estigmatización que está recayendo sobre los estudiantes y profesores.



“Entiendan y escuchen nuestras voces, esto no es un capricho, no es una pataleta, no es un acto irresponsable, los profesores estamos comprometidos y defendemos la universidad”, expresó Iriarte.



Varios estudiantes de la facultad presenciaron y aplaudieron el apoyo recibido por sus docentes.

¿Por qué el retraso?

Los retrasos en la ejecución de la obra se deben a que se han tenido que hacer varias observaciones en los diseños que se quieren implementar y fueron hechas por el Consejo de Patrimonio Cultural del Distrito.



Se tiene que tener en cuenta no solo los cuatro bloques afectados, sino los seis que conforman la escuela de artes.



Por ser un bien declarado interés cultural distrital y departamental no se puede tratar como la reparación de cualquier edificio de la ciudad. Bellas Artes amerita unos estudios técnicos especificos.

Andrea Estrada

Para EL TIEMPO

Barranquilla