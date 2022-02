La protesta que llevan a cabo hoy los tenderos y otros comerciantes de Barranquilla, además del cierre de sus negocios, incluye una movilización, que tendrá como punto de encuentro la Plaza de la Paz, a partir de las 9:00 de la mañana.



Posteriormente, los comerciantes y quienes decidan acompañarlos, marcharán por la carrera 44 y llegarán hasta el Paseo Bolívar, donde permanecerán frente al edificio de la Alcaldía Distrital.

En la sede de la Alcaldía, los comerciantes afectados radicarán un documento, con el cual esperan recibir atención de parte del Gobierno Nacional, de acuerdo a lo anunciado por Dina Luz Pardo, directora de Asocentro.



Desde las primeras horas, pese a los anuncios, muchos barranquilleros se vieron sorperndidos por el cierre de miles de negocios, principalmente tiendas, en las cinco localidades de la capital atlanticense.



Un centenar de pequeños y grandes negocios se han visto afectados. Según la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco) seccional Atlántico, más de 100 establecimientos comerciales han sido vendidos a muy bajo precio, porque el propietario no puede resistir la presión.



Resulta tan complejo el panorama, que no solo son tenderos los que han anunciado su participación en la manifestación, sino que a ellos se han unido los restaurantes, las peluquerías, las barberías, las farmacias, las misceláneas y los almacenes de ropa y calzado.

Miedo a denunciar

El vicepresidente de Undeco, Orlando Jiménez, reconoció que las autoridades están haciendo su trabajo y capturan a los responsables de estas extorsiones, pero el problema se mantiene si no se hacen las denuncias.



“El 75 por ciento de los casos de extorsión no están siendo denunciados por miedo, por temor, porque ha habido muertos, heridos, porque ha habido negocios baleados. La gente denuncia, capturan al tipo y a los dos meses está en la calle, entonces es peor”, manifiesta el dirigente.



Entre otros datos que entrega esta agremiación, se encuentra que el 90 por ciento de comerciantes de Soledad y Malambo están pagando extorsión, en Barranquilla más de 50 negocios se han cerrado y los casos se han incrementado desde el segundo semestre de 2019.



“Los comerciantes nos manifiestan que están dispuestos a pagarles a los extorsionistas mensualmente hasta 70.000 pesos para que los dejen trabajar, eso no está bien. Pero pagan esa cuota y aparece otra organización delictiva que les solicitan 20 millones y 10 millones de pesos”, señala Jiménez.

La respuesta de la Policía

Precisamente este martes, la Policía Metropolitana de Barranquilla, a través del Gaula, lanzó en el sector de Barranquillita, del Centro de la ciudad, la estrategia del código QR para que los comerciantes denuncien casos de extorsión.



Según el comandante del Gaula Atlántico, mayor Diego Molina, se ha realizado la captura de 249 extorsionistas y cada dos días se presenta una aprehensión en el área metropolitana de la ciudad por este delito.



“Dentro de las actividades de prevención, hemos realizado 38 jornadas, 45 conferencias, a través del apoyo de los diferentes gremios, como son Cámara de Comercio, Andi, Asaba, Undeco y Asopartes. Invitamos a la ciudadanía a que denuncie por la línea 165 o nuestro código QR”, expresó el mayor Molina.



En un balance que entregó la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana, indicaron que, de cada 100 extorsiones que se han presentado en la capital del Atlántico, en especial contra los comerciantes, 96 han sido esclarecidas.



A partir de las investigaciones, las autoridades han realizado 65 allanamientos, que no solo han permitido la resolución de los casos sino desmantelar bandas, capturar a los implicados e incautar armas de fuego.



“Desde 2021 se han realizado 27 grandes operaciones que han afectado a los grupos delincuenciales con las capturas o neutralización de sus cabecillas”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Luis Hernández

