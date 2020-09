Una propuesta para aprender a vivir con el covid-19 en Barranquilla

Para el profesor Ricardo Quintero sí es posible lograr una disciplina social en Barranquilla, como un punto de partida para comprometerse a vivir con la covid-19.

La razón, asegura él, es sencilla, al explicar que el cien por ciento de los barranquilleros está perdiendo con la ciudad paralizada y necesitan volver a sus rutinas.



“Frente a este tema todos estamos dispuestos a programar nuestra mente de manera colectiva para aprender a enfrentarlo”, señala el administrador de empresas, experto en marketing e investigador de la Universidad Sergio Arboleda, quien precisa que para que ello sea posible se necesita un modelo educativo.



Quintero está proponiendo un plan que enseña a los barranquilleros a convivir en sus rutinas diarias con el coronavirus, las mismas que por descuido o desconocimiento causaron la crisis que vivió la ciudad, y que la mantuvo cerrada durante cinco meses. Así lo explica en esta entrevista.

¿Cómo ha denominado esta propuesta?

La propuesta la hemos llamado 'aprender a convivir con el virus'. Hemos dicho que, para ello, lo primero es el compromiso social. Cuando la sociedad entienda que debe aprender a convivir con el virus, tendremos el 50 por ciento del camino recorrido. El otro 50 por ciento del camino es buscar quien le enseña a ese ciudadano que quiere aprender.

La nueva realidad que impone el virus, obliga a cambiar muchos hábitos en la calle. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

¿Aquí entran los profesores?

Acá aparecen los expertos en este arte de enseñar. Sin las universidades ni los colegios aportando su 'know how', este proyecto no es viable. Es que ellos son los que saben enseñar, es lo que han hecho siempre, es para lo que están preparados. Solo una idea: ¿Qué pasaría si en todos los colegios y universidades de Barranquilla se incluye una cátedra sobre covid en la ciudad y cómo debemos cuidarnos, así sea de media hora semanal?

¿Cómo sociedad estamos preparados para convivir con el coronavirus?

No, de manera que urge trabajar en esto. Pensar que solo con las medidas técnicas de muchas pruebas, rastreos de casos y demás será suficiente, es utópico. Además, muy costoso.

¿Qué tendríamos que hacer?

Dos elementos básicos para aprender a convivir con el virus: un compromiso como sociedad para aceptar que tenemos vacíos y necesitamos que nos enseñen a hacerlo. Esto es: conciencia individual de que todo depende de mí y una pedagogía clara por parte de los encargados de enseñarnos.

¿En las condiciones que estamos, la reapertura representa un riesgo?

Siento que podríamos estar en más riesgo que vuelva el rebrote, en la medida que la sociedad barranquillera sienta que la apertura de la ciudad y las cifras bajas sean sinónimo que el problema ya pasó y en consecuencia la gente baje la guardia en las medidas de autocuidado.

¿No cree que la gente ya aprendió y sabe que el autocuidado es clave en este proceso?

Yo hice un sondeo en junio, aplicando una encuesta de 17 preguntas, la cual fue respondida por 594 habitantes de la ciudad. En ella el 77% de los que respondieron la encuesta dijeron que cumplían con todas las medidas de autocuidado. Ahora bien, por simple observación cuando salgo a la calle noto que en el uso cotidiano del tapabocas hay errores en la manipulación por parte de usuarios, de allí preguntas ¿cómo consumo lo que compro en la calle? ¿Cómo lo desinfecto?

El distanciamiento social y el uso del tapabocas son las recomendaciones más frecuentes para evitar ser contagiado con el coronavirus.​ Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

¿Sobre qué tocaría enseñar a las personas para vivir con el coronavirus?

Los ciudadanos van a preguntar por situaciones puntuales en sus rutinas para que les expliquen qué deben hacer y qué no deben hacer para protegerse. Los expertos en análisis de datos identificarán de todos los más de 35 mil contagiados que hemos tenido en la ciudad, cuales han sido los eventos que más han generado contagios y cuales no para enseñar a la ciudadanía donde hay que redoblar esfuerzos en el cuidado. Los epidemiólogos generarán alertas tempranas de control cuando perciban una situación puntual que no se esté haciendo bien y de inmediato se le informa a la ciudadanía.

¿Cuál es la clave para que esto funcione?

Cuando se revisan las experiencias en los países que han logrado tener éxito controlando la pandemia, uno encuentra que en todos ellos tienen sociedades que culturalmente tienen consolidada una mayor disciplina social. La disciplina es el ingrediente principal del compromiso.

¿Qué se necesita para ponerla en práctica?

Solo se necesita la voluntad de trabajar en esto por parte de la Alcaldía de Barranquilla, la sociedad civil y las instituciones de educación. Resulta que ya existe una instancia que los reúne. Es el Comité Universidad Empresa Estado del Atlántico

