Así fue la emotiva propuesta de matrimonio que conmovió a Barranquilla

A través de las redes sociales, Francisco Acevedo le escribió al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, para pedirle que fuera testigo y cómplice del plan que tenía en su cabeza para pedirle matrimonio a su novia, Luisa Fernanda Valdovino.

El mandatario no dudó en ponerse a la orden y de paso brindarle las herramientas a Francisco para que pudiera cumplir lo que se había propuesto.



Fue así como la creativa propuesta tomó forma y se llevó a cabo el pasado fin de semana en el Malecón del río, junto a los imponentes árboles de Navidad que colocó allí la alcaldía de Barranquilla y que sirvieron para proyectar las intenciones del novio.



El mismo Alcalde Alejandro Char se dio cita en el lugar en horas de la noche y con un “que vivan los novios” selló el amor de la pareja que se fundió en un beso tras Luis Fernanda darle el sí a Francisco.

Ella es la mujer más linda y más hermosa del planeta. Antes de quererla tanto, la admiro porque es la más guerrera. Yo le dije este año nos casamos.

Decenas de personas presenciaron la propuesta que también contó con la amenización de un conjunto vallenato.



“Me conocí con mi novio en un encuentro en la iglesia. Fue algo inesperado. Llegó y eso tenía una miradera. Y él me hablaba y me decía: Sí, tú vas a ser mi novia. Me invitaba a salir y yo le decía que no”, recordó Luisa Fernanda anta la cámara de la alcaldía.

Un conjunto vallenato amenizó la propuesta que se realizó el pasado fin de semana en el Gran Malecón del Río. Foto: Cortesía



Por su parte, el novio comentó que la historia de amor se dio por designios de Dios.

“Un amigo me invitó a un piscinazo. Resulta que el piscinazo no era como tal sino que era de la iglesia de ellos. Luego de un mes y medio de conocerla todo coincidió y me dijo que “sí”. Ella es la mujer más linda y más hermosa del planeta. Antes de quererla tanto, la admiro porque es la más guerrera. Yo le dije este año nos casamos. Este será uno de los momentos más especiales por el contexto, la naturaleza”, reiteró.

En el video se detalla la argolla de compromiso que recibió Luisa de manos de Francisco con el alcalde Alejandro Char de padrino.



“Anoche fui testigo del gran amor que sienten Luisa y Francisco. Él escribió a la @alcaldiabarranquilla porque quería pedirle matrimonio a su novia en nuestro árbol de Navidad, y así fue, cumplió su sueño en el Gran Malecón del Río, el lugar perfecto para vivenciar el SÍ más esperado" dijo el alcalde Char en un twitt.

BARRANQUILLA