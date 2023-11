Proponen Zona Portuaria de Aguas Profundas para aumentar competitivad de Barranquilla

Que Barranquilla y el Caribe tengan en sus aguas profundas un terminal de gran calado para complementar el servicio de los actuales puertos ubicados en el río Magdalena y que, además, se convierta en una zona franca de más de 1.000 hectáreas que atraiga la atención de los grandes inversionistas del mundo, es la idea a futuro del alcalde Jaime Pumarejo Heins, y la cual presentó a miembros del sector portuario para fortalecer la oferta de servicios a grandes clientes a nivel global.



El mandatario distrital realizó la presentación durante el Foro Expo-Portuaria que se llevó a cabo en la ciudad con la participación de gremios, empresarios e inversionistas. Foto: Cortesía Comunicaciones Alcaldía de Barranquilla

La propuesta consta de un patio de maniobras, muelle fluvial de barcazas, pilotaje con una banda transportadora y una vía a modo de puente de conexión entre el primer muelle a 20 metros de profundidad, para llegar a la terminal a más de 45 metros de profundidad natural que no necesitan dragado y minimiza operaciones de mantenimiento.



“No necesita dragado, necesita prácticamente muy poco mantenimiento y sería un complemento. Inicialmente no se contempla una vía, sino que pueda llegarse mediante las barcazas del río Magdalena”, dijo Pumarejo.



En su intervención, el alcalde expuso que con 115 millones de dólares se podrán tener los primeros dos muelles de la zona del puerto de aguas profundas, seguido de una expansión de 90 millones de dólares que duplicaría el área de maniobras, el área de almacenamiento y, al mismo tiempo, pasar de dos a cuatro muelles, lo que brindaría la posibilidad de tener terminales de aguas profundas, muelle de barcazas fluvial y una zona franca y de maniobras de proyectado de hasta 800 hectáreas.

Presentamos nuestra propuesta de Zona Portuaria de Aguas Profundas (ZPAP), como Barranquilla y el Caribe la necesitan. Con posibilidad de tener terminales de aguas profundas, muelle fluvial para barcazas, zona franca y zona de maniobras de hasta 800 hectáreas.



Que sea jalonada por este sector, en donde se muestra que se puede tener una terminal marítima de aguas profundas en conjunto con una terminal fluvial

De acuerdo con el mandatario distrital, la ubicación geográfica privilegiada de la ciudad le ha permitido consolidarse como un puerto para el transporte fluvial y marítimo al interior de Colombia, al tiempo que se ha logrado afianzar la relación con el comercio exterior, favoreciendo al desarrollo de la Puerta de Oro.



“Nosotros entregamos el proyecto en conjunto con el sector portuario bastante consolidado para que ya pueda conformarse una promesa de sociedad futura y que esta pueda recibir inversión de la Alcaldía, de la Gobernación, pero, más importante aún, del sector privado, y que sea jalonada por este sector, en donde se muestra que se puede tener una terminal marítima de aguas profundas en conjunto con una terminal fluvial que sea financieramente viable, bancable, es decir que tenga cierre financiero, que complemente al sector portuario”, expresó.



Esta Zona Portuaria de Aguas Profundas —ZPAP— se ejecuta bajo parámetros medioambientales preservando la ciénaga de Mallorquín, la reserva de cerca de 1.000 hectáreas que fueron recuperadas en la actual administración, y que permitirá la protección de este espacio y de la playa, toda vez que la estructura portuaria quedará en el tajamar occidental apartado de las zonas críticas de estos ecosistemas.



“No es una competencia, sino más bien un complemento. Además, la idea que venimos manejando es que los tres grandes puertos del Caribe colombiano que son utilizados para la industria, agroindustria, petroquímica y demás, que son Santa Marta, Cartagena y Barranquilla, puedan ser complementos”, manifestó Pumarejo.

