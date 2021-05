Profesores de Barranquilla comenzarán a vacunarse el miércoles

Desde este martes quedó habilitó en Barranquilla el proceso agendamiento para la vacunación contra el covid-19 del cuerpo docente de la ciudad, de instituciones públicas y privadas.



La medida se toma luego del malestar que generó entre el sindicato de educadores y algunos profesores, que asistieron a los puntos de vacunación y no fueron atendidos.



El malestar y las criticas también se generó por la logística que se está utilizando en algunos puntos de vacunación.



Es el caso del estadio Édgar Rentería, donde las personas deben hacer filas, en medio del sol y calor de estos días, y por las aglomeraciones que se registran en la entrada del escenario.



"Me vine fue a exponer aquí", dijo un hombre en tono contrariado ayer, cuando llegó al punto de vacunación y encontró una larga fila y las personas expuestas al sol de las 11:00 a.m.

​

"Soy hipertenso y aquí no hay ni una carpa que nos proteja del sol", dijo una mujer en tono desolado.

Cómo acceder a la vacuna

La inscripción se podrá realizar desde de las horas de la tarde de hoy y la vacunación iniciará a partir del miércoles 26 de mayo, con previo agendamiento a través de la plataforma de ciudad.



La Alcaldía de Barranquilla informó que los docentes que se encuentren priorizados en etapa 3 en el portal ‘Mi Vacuna’ y pertenezcan a la planta de educadores de la Administración deben agendarse en el enlace que estará habilitado para empezar a vacunarse a partir del miércoles.



La vacunación se hará en los puntos establecidos en la plataforma de agendamiento, que debe ser seleccionado por cada docente tal como se ha venido realizando en la ciudad desde que inició esta importante etapa.



BARRANQUILLA