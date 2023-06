El profesor y creador del Observatorio de Dinámicas del Conflicto Armado en el Caribe, Luis Fernando Trejos por tercera vez recibió amenazas de organizaciones criminales.



Fernando que también es politólogo, denunció que recibió amenazas al parecer por los informes que ha emitido sobre el grupo armado ilegal el Clan del Golfo.

“En diciembre de 2018, agosto de 2022 y junio de 2023 he recibido por medio de terceros amenazas de las AGC o sus operadores locales o suplantadores. Estas son algunas de las dificultades que enfrentamos los que investigamos las dinámicas de la violencia armada por fuera de Bogotá”, expuso en sus redes sociales



Luis Fernando aseguró que la persona que le dio a conocer la supuesta amenaza, le dijo no estar dispuesto a colaborar ante la justicia con su testimonio.



"La persona que me dio conocer la denuncia me confirmó automáticamente que no la van a ratificar ante ninguna autoridad. Por supuesto que estos son escenario complejo en la medida, porque yo no tengo evidencia de que la amenaza se ha realizado y no puedo activar ningún tipo de ruta institucional", manifiesta el politólogo.

El docente e investigador ratificó su preocupación, porque son reiteradas las intimidaciones que teme se cumplan en cualquier momento.



A través de twitter, la magistrada ante la JEP, Irina Junieles lamentó el hehco y envió un mensaje solidario al profesor, “Solidaridad contigo y tu familia, con el equipo y con el importante trabajo que realizan”.



El docente pide a las autoridades investigar, garantizarle la seguirdad y la de su equipo.