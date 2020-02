Delincuentes profanaron una tumba para llevarse una cadena de oro

La tranquilidad de Santo Tomás, un municipio del margen oriental del Atlántico y a menos de 40 minutos de Barranquilla, fue espantada este domingo luego de que se conociera que un grupo de delincuentes se metió al cementerio municipal a profanar una tumba en busca de una cadena de oro que le vieron a un difunto durante su velorio.

Los delincuentes sacaron el féretro de Antonio Carrillo Granados, quien había recibido cristiana sepultura el pasado sábado 15 de febrero, justo cuando el pueblo celebrara su Batalla de Flores, una de las fiestas que más turistas atrae.



La sorpresa de la familia de Carrillo, y todo el pueblo tomasino, fue este domingo cuando llegaron a visitar la tumba y encontraron que habían sacado los restos mortales.(Le recomendamos: Las razones por las que mujer que acosó a Policía no sería sancionada)

La versión de la familia Carrillo fue que el velorio se cumplió hasta las 5:30 p. m. del pasado sábado. Durante el tiempo que el difunto estuvo en la sala de velación, tuvo puesto una lujosa cadena de oro, lo que al parecer llamó la atención de los delincuentes, quienes decidieron esperar su momento para quitársela.



Con lo que no contaron los profanadores de tumbas fue que minutos antes de salir el cortejo fúnebre, le quitaron la joya al hombre fallecido, por eso no pudieron llevarse nada y dejaron el cajón tirado en uno de los callejones del campo santo.



(Lea también: Mujer acosó sexualmente a policía durante el Carnaval de Barranquilla)



Cabe recordar que el cementerio de Santo Tomás no cuenta con vigilancia y por eso se hizo fácil el ingreso de los delincuentes.



El caso tiene conmocionado al pueblo, ya que aquí, aparte de la celebración de Semana Santa y la Batalla de Flores -que se cumple una semana antes de los carnavales de Barranquilla-, no pasaba nada.

BARRANQUILLA