A un mes de estar como gerente encargado del canal regional de televisión Telecaribe, Alfonso De la Cruz Martínez ya inició su primera defensa frente a una investigación por supuestas irregularidades en el proceso de designación como timonel de la empresa.



Procuraduría General de la Nación le abrió investigación por presunta alteración de la información consignada en su hoja de vida De la Cruz Martínez, quien asumió en diciembre del año anterior tras la renuncia de Mabel Moscote al cargo.



En un comunicado del ente de control precisa que hay denuncias en un medio de comunicación en el que se señala que el investigado "no solo, no cumple con los requisitos establecidos en los estatutos del canal para ser nombrado gerente, sino que su hoja de vida cuenta con alteraciones a la verdad a título de dolo y con la intención de calificar a cargos públicos y a la administración pública para la cual no se encuentra preparado”.



Así mismo, el comunicado de prensa señala que el funcionario habría inducido al error a la Junta Administradora Regional de Telecaribe, por cuanto la experiencia laboral que habría acreditado no se ajustaría a los requerimientos exigidos para el desempeño del cargo.



La Procuraduría Regional de Instrucción de Atlántico solicitó la práctica de pruebas documentales y testimoniales con el fin de establecer si De la Cruz incurrió en conductas presuntamente irregulares, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos.

