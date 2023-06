Se cumplió en Barranquilla la instalación de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), en cabeza de la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo y el viceministro del Interior, Gustavo García Figueroa.



La representante del Ministerio Público mostró su molestia, porque los alcaldes de Barranquilla y el área metropolitana no asistieron a este encuentro que permitía conocer de primera mano la situación en varios temas.

Lamento que nos hayamos venido desde muchas regiones a tratar de colaborar y de trabajar para superar las Alertas Tempranas anunciadas por la Defensoría del Pueblo y que no estén las cabezas FACEBOOK

Para Cabello, la ausencia de los mandatarios locales a la reunión extraordinaria pese al delicado tema de inseguridad, “es preocupante” e hizo un llamado.



“De verdad les digo, lamento que nos hayamos venido desde muchas regiones a tratar de colaborar y de trabajar para superar las Alertas Tempranas anunciadas por la Defensoría del Pueblo y que no estén las cabezas tomando las decisiones o que son las que deben tomar decisiones, por lo que son los jefes inmediatos”, indicó la procuradora.



Como algunos argumentaron sobre la presencia de funcionarios, Margarita Cabello no dudo en hacer su reparo destacando que, los alcaldes "son los responsables de la seguridad, no son los secretarios, discúlpenme los que están. Ustedes hacen una magnífica labor, pero no son los secretarios los encargados de la responsabilidad de un tema tan importante como es la inseguridad, crisis que aún no se ha podido resolver".

Aseguro que le inquieta que con niveles de seguridad alarmantes, el alcalde, Jaime Pumarejo se ausentara, "nos causa una preocupación muy grande y más a mí como barranquillera".



Según las cifras reveladas, el homicidio aumentó en los primeros tres meses del 2023 en Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia; registrando en el 2021, 140 casos, mientras que en el mismo periodo de 2022, se presentaron 171 homicidios y en el 2023, en el primer trimestre del año fueron 201 casos.



Otro tema que preocupa son las extorciones, en el 2021, se presentaron 125 casos, en el 2022, fueron 283; y en el 2023, con corte al 31 de mayo, se han reportado 367 casos; de los cuales fueron 243 en Barranquilla, 89 en Soledad, 16 en Malambo, 14 en Galapa y 5 en Puerto Colombia.

El defensor del Pueblo

Por su parte el defensor del Pueblo, Carlos Camargo hizo un llamado a darle formalidad a las CIPRAT, porque en este caso, los principales ausentes son las autoridades territoriales e instituciones, “Este es un espacio para que vengan y presten atención y acción a las recomendaciones de las alertas".



Así mismo señaló que estos espacios no son para hacer una rendición de cuentas, sino para entregar detalles de las acciones emprendidas por las autoridades ante las alertas emitidas.



“Cumplir y responder las alertas tempranas es implementar el Acuerdo de Paz, de lo contrario se le está dando la espalda a la principal herramienta de prevención que tiene el Estado", dijo Carlos Camargo.



A este encuentro solo asistió el alcalde de Galapa, José Fernando Vargas.