La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, se refirió este lunes desde Barranquilla, a la decisión de la Corte Constitucional de mantener las facultades de la entidad para investigar, sancionar e inhabilitar a servidores públicos, incluyendo los de elección popular.



La jefa del Ministerio Público indicó que puede "afirmar con absoluta certeza, muchísima tranquilidad y renovada esperanza que la importancia del derecho disciplinario y de la Procuraduría para la sociedad colombiana resulta hoy inobjetable".

Cabello, quien estuvo en la apertura del Seminario Regional de Derecho Disciplinario llevado a cabo en la capital del Atlántico, fue enfática en señalar que, Colombia es una democracia, un Estado de Derecho y al mismo tiempo un Estado Social, por lo que se "debe respetar y respaldar la función de los jueces y de los organismos de control".



Asimismo, destacó que, en un Estado de Derecho, el cual defenderá de principio a fin mientras sea la procuradora general de la Nación, "existe el sistema de frenos y contra pesos. Por ello, las actuaciones disciplinarias a cargo de esta entidad seguirán su curso con todas las garantías, pero también hasta sus últimas consecuencias".



Instó a seguir fortaleciendo el derecho disciplinario, incorporando el mayor número de garantías, como se ha venido haciendo, pero asegurando que tenga la impronta de ser "implacable frente a los casos severos de corrupción e ineficiencia administrativa" .



Cabello Blanco reiteró, además, que la sanción disciplinaria deberá reafirmar la vigencia del ordenamiento jurídico, "pues ningún servidor público podrá estar por encima de la Constitución Política y el imperio de la ley. Esa particular forma de pensar, donde no debe existir un órgano de control, solo puede tener sentido en regímenes totalitaristas o absolutistas”



Al respecto agregó que “ni aún el presidente de la República en nuestro país, puede quitarse de encima ese fuero de ser afectado por el derecho disciplinario y para eso nuestro Estado de Derecho estableció el llamado juicio político”.



Cuestionó a los que hoy critican la misionalidad de los órganos de control. "Hay un déficit de coherencia, carencia de valores y ausencia de respeto por la sociedad, cuando de manera irresponsable e irreflexiva, se entra a criticar a quienes simplemente cumplen su misión constitucional".



Finalmente expresó que "no puede seguir pasando que cuando aparezca una decisión de sanción frente algunos servidores públicos, inclusos electos popularmente, o alguna decisión de servidores públicos que sea digna de ser investigada de forma automática e irreflexiva se descalifique a quienes constitucionalmente y legalmente tenemos el deber de ejercer dicha función bajo el criterio que se está realizando persecución política”.

