Este viernes por la tarde, el Juzgado Trece Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla cobijó con prisión domiciliaria a Luis Rafael Costa Solano, cantante vallenato conocido como Luisra Solano, señalado de apuñalar a su mánager Juan Sebastián Daza Ovalle, en un apartamento en el sector de Miramar, en el norte de la ciudad, entre el pasado el 27 y 28 de agosto.



La medida de aseguramiento dictada por el juez es condicionada y esta se cumplirá en la residencia de un amigo del artista, en el municipio de Puerto Colombia.



“En esta etapa del proceso no hay responsabilidad sino probabilidad de los hechos de acuerdo a las evidencias fácticas. Considero que no hubo sevicia como lo señaló el fiscal debido a que no hay un informe de Medicina Legal de la víctima”, señaló la juez.



Costa Solano deberá presentarse periódicamente al ser requerido por el juzgado. Además, tendrá que cumplir con un tratamiento de desintoxicación de drogas.



Esto, debido a que se comprobó, mediante análisis médicos de psiquiatría, que el cantante al parecer, consumía diferentes sustancias alucinógenas.



De acuerdo con la juez, en este caso son varias las hipótesis que se manejan. Todo parece indicar que el cantante se fue encima de su mánager en medio de reclamos, seguidamente con un cuchillo lo lesionó, bajó y le destrozó el carro con un extintor.



