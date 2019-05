Primera Reina del Festival Vallenato es de Sabanalarga

Cuando Loraine Lara Mercado supo en el 2018 que por primera vez el Festival de la Leyenda Vallenata abriría, en la finalizada edición 52 del lunes pasado, una categoría exclusiva para mujeres, ya la joven sabía lo que era competir al más alto nivel en seis ocasiones en ese certamen, pero contra hombres aficionados.



Acababa de conseguir el segundo puesto en el festival más grande de acordeones en Colombia, pero también conocía lo que era haberse ganado más de 30 concursos de ese tipo en todo el país.

En el barrio Alianza de su natal Sabanalarga, municipio del Atlántico ubicado a 40 minutos de Barranquilla, por la vía de La Cordialidad, recibió la noticia con sorpresa, pero con agrado y de inmediato cambió los planes que tenía de inscribirse para medirse de nuevo contra hombres por hacerlo en la nueva categoría femenina en la modalidad mayor.



“Pertenezco a una familia de músicos: mi papá es Pedro Lara, profesor de acordeón a quien vi por primera vez con ese instrumento, pero tengo una hermana, Sandra Camargo, que es compositora, al igual que una prima, Angélica Mercado”, destacó Loraine.



La primera reina vallenata del Festival de Valledupar se terció un acordeón al pecho por primera vez a sus 12 años de vida. Atentamente había estudiado las notas de la canción que casi todo el que se atreve a tocar el arrugado instrumento se aprende de zopetón: La Piña madura.



Explica que desde ese día, hace seis años, no paró de estudiarlo y practicarlo.



“Soy festivalera y me gusta la competencia. Me inspiraron y enseñaron en Sabanalarga mi papá y otras grandes como Juan David ‘El polllito’ Herrera, Omar Hernández y José Vásquez. Mi estilo es fiel al de ‘El pollito’, el que más me ha inspirado”, amplió Loraine, estudiante de Pedagogía Infantil con licenciatura en Básica Primaria.



El Rey de Reyes, Hugo Carlos Granados, quien entregó el veredicto que dio por ganadora a la sabanalarguera, destacó que la digitación con la que consiguió durante las distintas etapas del concurso una puntuación perfecta de 4.800 puntos.



Granados también enfatizó en el agrado que le dio ver que Loraine también cantaba y cantaba las canciones que ha compuesto como el paseo ‘La espina en el dedo’ y la puya ‘No le temo a nadie’.



También interpretó el merengue de Luis Enrique Martínez, ‘El Gallo jabao’, así como el son ‘La Fiera’.



De Alejandro Durán descrestó con ‘Fidelina’, ‘Catalina y Pena’ y ‘Dolor’.



“Sin embargo, Granados ponderó mis movimientos con los bajos del acordeón y me describió como una atrevida en el mejor sentido de la palabra”, anotó Loraine.



Ahora que es Reina del Acordeón en Valledupar, la joven planea conformar una agrupación y hacer un álbum con vallenato clásico y con sus canciones en ese estilo. Loraine es la más feliz de representar al Atlántico en la meca del acordeón, lo que aspira a resaltar en los lugares a los que viaje como exponente del Festival de la Leyenda Vallenata.

ANDRÉS ARTUZ FERNÁNDEZ

REDACTOR DE EL TIEMPO

BARRANQUILLA