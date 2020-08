‘ADN’, así es la extraordinaria propuesta musical de Mr Brown

Un viaje por el infinito, que tiene como vehículo de retorno una tonalidad híbrida en cada instante de estética sonora, es lo que plantea con su música Mr Brown. ‘ADN’ es el título del su primer sencillo, el cual marca un encuentro de orientales y occidentales.

“Lo que hacemos lo definimos como una unión de escalas mixtas. Esto indica que están nuestras maneras occidentales de hacer y entender la música, e igualmente existe cabida para influencias traídas de la India y más lugares de oriente. En el concepto de ‘World music’ se enmarca todo esto”, explicó Mr Brown, quien en escenario es acompañado por otros cuatro artistas.



Marcado por el rock de los 80, sin dejar a un lado el pop, y siendo además estudioso e intérprete del folclor colombiano, Brown fue forjando su carrera hacia una propuesta que considera única.



El artista barranquillero egresó de la facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico como Licenciado en Música. Luego se convirtió en Máster en Educación musical de la Universidad de La Rioja (España).

“Todo el camino hecho con el folclor y en agrupaciones de distintos géneros fue nutriendo la intención y la conceptualización con la que hoy trabajo”, dijo con espontaneidad el artista, quien en su agrupación interpreta la guitarra.



El video de ‘ADN’ está enfocado en rechazar el maltrato animal, contando desde él plano artístico con metáforas visuales que explican las luchas internas de un ser frente a un problema que no reconoce territorios.



“Nuestro mensaje plantea que existen luchas en las que no se cuentan con límites y banderas. Este es un caso concreto y el tema tiene ese título, precisamente porque es un asunto de todos y por la fuerza universal que debe salir a relucir frente a algo en lo que tal vez todos operamos como cómplices”, agregó.



Con una música que se torna holística desde la primera intención, Mr Brown alojó sus influencias universales frente a una realidad de todos.

Por WILHELM GARAVITO MALDONADO

Para EL TIEMPO

Barranquilla