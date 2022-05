Con la participación de rectores y representantes de varias instituciones de educación superior del país, se llevó a cabo este viernes, en el auditorio 'Carlos Corredor Pereira', de la Universidad Simón Bolívar, de Barranquilla, el lanzamiento y firma de convenio del Centro Colombiano de Políticas Públicas y Gobierno (CCPP).



En el acto, el rector de la Universidad del Valle, Édgar Varela Barrios, aseguró que esta iniciativa, la cual lleva liderando cerca de cuatro años, se hace con el objetivo de acompañar procesos de políticas públicas y evaluación de las mismas, tanto con gobiernos territoriales como el nacional.

"Sumamos universidades con sus grupos de investigación con el propósito de analizar los temas de implementación de políticas no solo desde lo ejecutivo, Congreso, órgano de control, sino también con una muy buena cooperación de las redes internacionales que la Univalle ha venidos liderando", explicó.

El CCPP tiene tres capítulos distribuidos en Cali, Medellín y Barranquilla. La idea, según Varela Barrios, es seguir sumando instituciones al proyecto.



"Queremos también un espacio de debate, de deliberación, webinars, haciendo seminarios, conferencias, donde los temas de agenda pública las podamos discutir con rigurosidad y con la participación de diferentes académicos", afirmó el rector de la Univalle.



El Centro Colombiano de Políticas Públicas y Gobierno no será un centro de titulación, pregrados, maestrías o doctorados.



"Lo que queremos es configurar la proyección social y la transferencia de conocimientos a trevés de este centro, un vehículo muy poderoso. Tener mejores administraciones públicas, muy capaces, más técnicas y con mejores datos", aseveró.



La iniciativa se realiza en alianza estratégica con la Universidad de Antioquia, Universidad Santiago de Cali, Universidad CES, Universidad de la Costa, Universidad Pontificia Bolivariana, Corporación Universitaria Americana, Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia y la Universidad Simón Bolívar.



Justamente el rector (e) de esta última, José Rafael Consuegra Machado, aseguró que es "un orgullo poder acoger este evento de suma importancia para Colombia y las universidades que integran esta iniciativa".



"El objetivo es impactar en la generación social colombiana. Focalizar recursos y capacidades para intercambiar proyectos y trabajos de implementación de metodologías de políticas públicas", añadió Consuegra.

Édgar Varela Barrios rector de la Universidad del Valle, Foto: Kronos

Durante el evento, los rectores y directores de estas IES firmarron el Convenio Interadministrativo de Alianza Estratégica para la constitución de este centro.



El CCPP no solo realizará trabajos académicos, bajo la generación de nuevo conocimiento, sino que apoyará y acompañará al sector público en sus procesos de transformación institucional y de innovación en la gestión y administración pública.



Se caracterizará, además, por ser una red de cooperación con diferentes miradas teóricas y epistemológicas, así como por sumar recursos y capacidades institucionales y perspectivas de análisis diversas y convergentes.



"Vamos a contratar servicios con los diferentes entes territoriales, tomará recursos de cooperación internacional. Estamos construyendo una relación con Naciones Unidas, organismos multilaterales, cooperación de empresas que apoyarán proyectos específicos", dijo Varela.



El Centro Colombiano de Políticas Públicas y Gobierno tiene como referencia el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) de México y la Fundación Getulio Vargas de Brasil.



"Son referentes de Think Tanks de políticas públicas y administración pública en América Latina, que, de igual forma, se articulará al Latin American Group for Public Administration (LAGPA), expresión regional del International Institute of Administrative Sciences (IIAS)", puntualizó el rector Varela.

