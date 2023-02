El 2023 arrancó con una buena noticia para aquellos contribuyentes que tienen pagos pendientes o se encuentran en mora con el Distrito de Barranquilla en sus obligaciones tributarias.



Gracias al artículo 91 de la Ley 2277 de 2022 (Reforma Tributaria) otorgó un beneficio del 50 por ciento de descuento en intereses moratorios de todos los tributos hasta el 30 de junio de 2023.

En el caso del Distrito de Barranquilla, esta ley nacional se aplica para los impuestos distritales, de manera que el contribuyente puede ver este ahorro reflejado en los intereses una vez liquide su impuesto en mora y pague la totalidad de la deuda.



Pague desde su casa

¡Pagar el impuesto predial desde casa no es una tarea complicada!

1. Ingresa a la página web de la alcaldía: www.barranquilla.gov.co

2. Haga clic en el botón “Impuestos distritales”

3. Ingrese al menú “Impuesto predial unificado”

4. Seleccione la opción “Liquidar o pagar impuesto”

5. Escriba la referencia catastral o la dirección del predio

6. Seleccione la vigencia a pagar

7. Escoja la fecha máxima en la que realizarás el pago

8. Presione el botón “liquidar”

9. Verifique la información de la factura y los datos básicos del predio

10. Seleccione la opción “Pague ahora” y completa los datos del pagador

11. Elija si vas a pagar por PSE o con tarjeta de crédito

12. Y listo, el sistema te llevará a la plataforma de pago correspondiente.

13. Si decide pagar el recibo en físico, debes imprimirlo en impresora láser.



Puede pagarlo en: cualquier entidad bancaria, cajas del Grupo Éxito, Efecty, Baloto y Superefectivo.

Otras formas de pago

Si no cuenta con todo el dinero para pagar tu impuesto en un solo pago, el Distrito ofrece la domiciliación, que consiste en solicitar y autorizar a tu banco para que debite de forma automática desde tu cuenta de ahorros o corriente el valor del impuesto dividido en cuotas mensuales sin generar intereses.



Los contribuyentes pueden solicítar en la página web de la alcaldía de Barranquilla y disfruta de estas ventajas:

✔ Paga el impuesto predial en el número de cuotas que desees, máximo hasta diciembre de 2023

✔ No te genera intereses

✔ Otorga un 2% de descuento en el valor total a pagar

✔ Olvida las fechas de pago porque el débito se hace automáticamente cada mes desde tu cuenta autorizada

¡Ojo! Fecha límite del pago del impuesto Predial 2023

De acuerdo con el calendario tributario 2023:

● Si paga la totalidad del impuesto predial hasta el 31 de marzo tienes derecho a un descuento del 10%

● Si paga la totalidad del impuesto predial hasta el 31 de mayo cuentas con un descuento del 5%

● El plazo máximo para pagar el impuesto predial de la vigencia 2023 es el 30 de junio

● Se incurre en intereses moratorios a partir del 1 de julio de 2023, que se cobran de acuerdo con la tasa vigente al momento de cada pago.



Quienes no cancelan el impuesto son susceptibles a embargos financieros y del inmueble por el no pago de sus obligaciones.

BARRANQUILLA