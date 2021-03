Primer 'careo' de los precandidatos presidenciales en Barranquilla

El II Foro Norte Teoría y Práctica del Buen Gobierno: Democracia y Desinformación, que se realizará este jueves a partir de las 8:00 a.m., será el escenario donde varios nombres de precandidatos presidenciales para el 2022 del país, se presenten a la opinión pública.



El encuentro organizado por la Universidad Autónoma del Caribe se desarrollará en el Cubo de Cristal, en la emblemática Plaza de la Paz, en el centro de Barranquilla.

El foro tendrá una transmisión simultánea por la página de Facebook de Uniautónoma, el canal de YouTube de Pava & Díaz Arana Abogados, y la página www.pavadiazarana.com/foro-norte, con todo el despliegue de la producción de la universidad.

La agenda

La jornada se desarrollará en cuatro paneles. El primero comenzará a las 9:30 de la mañana y se denomina 'Comunicación en las redes y propaganda oscura: ¿Libertad de expresión o de agresión?' Tendrá la moderación de la periodista Alejandra Villamizar, y la participación de Sergio Fajardo, ex gobernador de Antioquia; Paloma Valencia, senadora de la República; Mauricio Pava, de Pava & Díaz Arana; Juan Fernando Cristo, ex senador de la República y ex ministro del Interior; Óscar Montes, periodista, y Juan Carlos Echeverry, ex ministro de Hacienda.



El segundo panel, 'Supresión y marca de Fake News en las plataformas: ¿Autorregulación o censura?', será a partir de las 11 de la mañana. Los panelistas son Mauricio Cárdenas, ex ministro de Hacienda; Roy Barreras, senador de la República; Luis Felipe Henao, ex ministro de Vivienda; Marcela López, experta; Ana María Saavedra de Colcheck, y Efraín Cepeda Tarud, empresario. Junto a ellos estará el periodista Juan David Laverde, como moderador.



En la tarde continuarán los conversatorios. A las dos de la tarde será el turno del moderador Jaime Abello Banfi, de la Fundación Gabo, quien estará con el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Hernán Penagos; la experta, Ana María Ramos; Alejandra Barrios, miembro de la Misión de Observación Electoral (MOE), y los senadores de la República, Juan Manuel Galán, Mauricio Gómez Amín y Antonio Zabaraín, quienes conversará alrededor del tema '¿Hacia una política pública contra la Desinformación El papel del Estado y de todos'.



En el último turno, a las 3:40 de la tarde, se llevará a cabo el panel 'Discursos de odio y gansters digitales: ¿Quién responde?'. En él estarán el ex ministro de Justicia, YesidReyes; el ex vicepresidento, Humberto De la Calle; el ex gobernador del Atlántico, Eduardo Verano; la ex gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y Andrés Díaz Arana, de la Pava & Díaz Arana. Este encuentro será moderado por el periodista Jorge Cura Amar.

BARRANQUILLA

