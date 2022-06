El Distrito de Barranquilla no concedió aval para la realización del congreso anual de la industrial de la pornografía, Lalexpo 2022, porque la presencia del cuerpo policial estará concentrada en ejecutar el Plan Democracia, por los comicios de 19 de junio.



"Por esa razón, no se puede garantizar la presencia de la Fuerza Pública, máxime cuando se tiene información de posibles manifestaciones que requieren de operativos policiales que protejan la integridad de la población", señala el Distrito en comunicado de prensa.



El Distrito de Barranquilla, a través de la ventanilla única virtual, recibió el formulario con la solicitud de permiso para el desarrollo de un evento privado de la industria del entretenimiento para adultos del 13 al 15 de junio de 2022, en el Centro de Convenciones Puerta de Oro.



Asimismo, el Distrito llevó a cabo jornadas de acercamientos con representantes de la sociedad civil para conocer las diferentes opiniones frente a la realización de este evento en Barranquilla.

De hecho, desde algunos sectores hubo una fuerte resistencia y pedían que no se realizara el evento, tal como lo hizo Cartagena, donde se iba a llevar a cabo en un principio, pero finalmente no se dieron los permisos.



“No puede ser posible, que cuando se trate de dinero todo valga, todo sea admisible como si el dinero fuese el valor más importante en una sociedad y la mayor preocupación de sus gobernantes”, aseguró el arzobispo de la ciudad, Pablo Salas Anteliz.



“Hago un llamado, con todo respeto a la administración municipal y a los gremios económicos de la ciudad, para que miren un poco más allá de los resultados económicos y contribuyan en la suma de los esfuerzos para ofrecerle a nuestra sociedad y especialmente a las familias, niños, adolescentes y jóvenes, propuestas que contribuyan a fortalecer la dignidad, el amor propio y el respeto por toda persona”, comentó el arzobispo.



Adicionalmente, dentro de la información suministrada en la solicitud de autorización del evento, se evidenciaron imprecisiones relacionadas con la participación de organismos de control, las cuales, pese a estar incluidas dentro de la agenda del evento, negaron su presencia a través de comunicados.



Luego de realizar la verificación de los documentos y análisis del Comité de Eventos se determinó que la solicitud no cumple con los requisitos establecidos en el Decreto 0901 de 2016.



Hace unos días desde la organización habían pedido a la Personería que intercediera ante el Distrito para que finalmente les dieran el permiso.



Juan Carlos Rivera, gerente general de Lalexpo, envió un derecho de petición al personero de Barranquilla, Miguel Angel Álzate, su intervención.



En el documento pide que se proteja el derecho al trabajo, la libertada de empresa, igualdad, libre desarrollo a la personalidad de los asistentes, organizadores y trabajadores. Advierte que se encuentran amenazados por colectivos y sectores religiosos que están interviniendo ante el Distrito, “solicitando insistentemente que este no se lleve a cabo”.



Rivera aprovecha para recordar que Lalexpo es un evento privado en el que únicamente pueden participar personas que hacen parte de la industria y en el cual no se presentan desnudos o comportamientos inapropiados.



La Latin American Adult Business Exposition (LALEXPO) es una convención colombiana que promueve anualmente un evento internacional, donde convergen estrellas del mundo del entretenimiento adulto en la web, páginas webcam, empresas dedicadas al sector de talla nacional e internacional.



El evento promete una rueda de negocios para discutir temas sobre la industria, y las normas que actualmente debe cumplir cada modelo y dueño de estudio.



