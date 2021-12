La exigencia de los esquemas completos de vacunación contra el covid 19 es un requisito que cada día se exige con gran rigor y en cualquier establecimiento de Barranquilla.



Así lo pudieron comprobar unos 20 estudiantes del Instituto Inca que este jueves asistieron a su ceremonia de graduación y en la puerta del hotel, donde se cumplía la ceremonia, no los dejaron pasar por no tener la carné de vacunación con sus dosis de refuerzo al día.

Aquí no valieron llantos, reclamos ni las caras de tristeza de los jóvenes que con toga, birrete, familiares e invitados especiales les tocó regresarse como llegaron.

"No avisaron, cuando llegamos al hotel nos encontramos con esta sorpresa", dijo contrariada Beatríz Suárez madre un joven de 21 años de edad, que se encuentra entre los afectados, y quien asegura que jóvenes con una sola dosis tampoco pudieron ingresar a la ceremonia.



Lo que más incomodó a estudiantes y padres de familia fue que ni profesores ni directivas del instituto salieron a darles explicaciones. "Nos dejaron en el sol. Los muchachos quedaron muy tristes. Nada de eso les importó", aseguró la mujer.

Algunos padres de familia se gastaron unos 800 mil pesos, entre lo que se incluye el derecho a grado, pago de toga, birrete, peinados, maquillajes y transporte al hotel donde se cumplió la ceremonia.



"Da pena quedarse uno a las 2 de la tarde cambiado en las afuera de un hotel", dijo Suárez, quien confesó que su hijo quedó golpeado porque soñaba con entregarle el primer titulo profesional a sus padres.



"No tuvieron la delicadeza no de llevarnos a un salón para entregarnos los diplomas", concluyó la mujer en tono molesto.



Algunos jóvenes que no pudieron ingresar a la ceremonia de graduación ya tenían programadas reuniones con los compañeros y otros hasta fiestas. Todo fue suspendido.

