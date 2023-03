En Barranquilla no cesan las intimidaciones contra los comerciantes por el tema de extorsión. En la madrugada de este martes, sujetos dispararon contra la fachada del establecimiento Mi Talismán, un bar de música romántica ubicado en la carrera 21 con calle 38, sector del barrio San José, en la localidad suroriente de Barranquilla.





De acuerdo con las primeras indagaciones del caso, el atentado estaría relacionado con una amenaza contra los dueños del negocio para obligarlos al pago de una cuota extorsiva . Afortunadamente, los hechos no abandonaron a las víctimas.

Esta madrugada, desconocidos dispararon contra el bar 'Mi Talismán', ubicado en la carrera 21 con calle 38, barrio San José de Barranquilla.



El ataque se habría presentado a raíz de la negativa de los dueños de negarse a pagar extorsión.#NoticiasBQ 🔴🟡🟢 pic.twitter.com/ywE5nkhO6q — Noticias BQ (@NoticiasBQ) March 7, 2023

El pasado sábado, en otro establecimiento cercano, fue asesinado un vigilante identificado como Omar de Jesús Pérez Correa, de 42 años.



La víctima se encontró en el negocio El Patio de la 21, ubicado en la carrera 21 con calle 38, cuando fue abordado por un sujeto, a quien le disparó en varias ocasiones.



Pérez Correa fue trasladado a la Clínica Murillo, donde pasó minutos después.



De acuerdo con el general Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, este crimen podría estar relacionado con el tema de la extorsión.



