Por las brisas, se disparan apagones en Barranquilla

La ciudad a viene sufriendo con las fuertes brisas que están ocasionando que cables de energía se caigan y dejen sin el servicio de energía a muchos barrios.

Quienes más sufren con esta situación son los comerciantes que desde ya reportan millonarias perdidas que se ven reflejadas en daños de equipos y perdidas de productos perecederos, en el caso de los tenderos.



De acuerdo con cifras de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco) seccional Atlántico, que tiene 7.900 afiliados, a consecuencia de estos apagones, hay tiendas que reportan pérdidas diarias entre 200 y 500 mil pesos, por lo que no ha dudado en llamar a estos apagones como ‘razonamiento disimulado’.



“La luz se está yendo por sectores, parece ser más bien un razonamiento disimulado. Se va en un lugar por 36 horas, en otro por 72 horas o hasta por días en otras zonas”, manifestó el director de Undeco, Orlando Jiménez, quien explicó que cuando se registran apagones de más de tres horas, las tiendas comienzan a reportar perdidas ya que se descongelan productos como helados y lácteos.



“En 24 horas sin luz se presenta la perdida de proteínas (pollos, carnes) y de legumbres (granos)”, aseguró Jiménez.



Un tendero del barrio Villa Carolina, al norte de Barranquilla, precisó que estos apagones han causado pérdidas hasta de 1 millón de pesos, ya que en los últimos días “la luz viene y se va, y estos bajones han causado que se me queme una nevera”, precisó.



“Las empresas dueñas de los productos no se hacen responsables y Electricaribe menos”, afirmó el director de Undeco.



Frente a estos casos, los tenderos le han hecho reclamaciones a la empresa prestadora del servicio eléctrico pero esta "solo responde con que las brisas han causado estos daños fortuitos", agregó Jiménez.

Comerciantes del Centro

Otros que no ocultan su malestar por las continuas interrupciones de energía son los comerciantes del Centro de Barranquilla, quienes aseguran que no hay día que el servicio eléctrico sea el protagonistas de pérdidas de dinero.



Según la directora de la Asociación de Comerciantes del Centro (Asocentro), Dina Luz Prado, los fines de semana los corte de energía en el centro son hasta de dos horas, “este problema se ha registrado hace tres meses”, aseguró.



En este sector no solamente hay venta de ropas sino restaurantes, heladerías y fábricas, sectores que se ven afectados por los sorpresivos cortes de luz.



“A los restaurantes se les daña los ingredientes, a las heladerías igual sus productos, a las fabricas se afecta su producción y a los locales comerciales sus ventas, se quedan sin aire y como pagar”, manifestó Prado.



Por su parte Electricaribe culpa a las fuertes brisas de ser las responsables de los apagones.



Según la empresa los cortes se presentan en gran parte cuando las ramas de los árboles tocan los cables. Esta situación ha generado el aumento de las interrupciones del servicio en un 400 por ciento.



Buscando solución ha intensificado las labores de limpieza de las redes y de poda de los árboles.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2