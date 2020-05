El verano golpea a campesinos y ganaderos del Atlántico

“Las lluvias de abril no llegaron y el campo está seco”, dice Oscar González, un empresario del sector agropecuario del Atlántico, quien no duda en calificar la situación como desastrosa al asegurar que ya no hubo tiempo para las cosechas. “Los campesinos se quedaron esperando con las semillas”, agrega.

La sequía que sofoca a poblaciones como Polo Nuevo, Baranoa en el centro del departamento o Piojó, Tubará y Juan de Acosta, en el norte, está tocando no solo el bolsillo de los grandes ganaderos y agricultores, sino también el hogar de cientos de campesinos que ya fueron golpeados por el confinamiento obligatorio, a raíz de la pandemia de covid-19, y ahora no pueden sembrar porque no hay agua para regar los campos.



En el Atlántico se estima hay 14 mil hectáreas de tierras cultivables, en donde se produce maíz, ahuyama, melón, patilla y yuca, que se siembra en abril, aprovechando las lluvias y la producción se comienzan a recoger a partir de cuatro meses, en algunos cultivos, es decir que para agosto debería estar lista la primera cosecha, proceso que se interrumpió por falta de agua en los campos.

Los campesinos se quedaron esperando con las semillas FACEBOOK

TWITTER

Los ganaderos también tienen el grito en el cielo, debido a la baja producción en leche y queso, y la perdida de pesos de los animales por falta de pastos frescos y agua abundante que demandan las 250 mil cabezas de ganado que hay los hatos del departamento.



El presidente de Asoganorte, Julian Saade, aseguró que el sector está siendo golpeado por el verano, generando una reducción hasta del 50% en la producción. "La producción de leche es hasta 120 mil litros de leche diarios, hoy si acaso estamos alcanzando los 40 mil litros", sostuvo Saade en declaraciones a la prensa local.



Después de La Guajira el departamento del Atlántico es el territorio más árido del Caribe colombiano, pero lo más paradójico es que por el oriente es recorrido de sur a norte por el río Magdalena, y por el occidente está el canal del Dique, además de un gran número de ciénagas, y tres distritos de riego.

La falta de lluvias golpea a los campesinos del Atlántico. Foto: Archivo Vanexa Romero / EL TIEMPO

Ramiro Manjares, quien encabeza a varias asociaciones de cultivadores y ganaderos de la banda oriental del departamento, asegura que hace 10 años no se veía un verano y unas temperaturas tan fuertes como las que se están reportando en estos momentos, asegura que lo que más les preocupa a los trabajadores del agro en el Atlántico, es que parece inevitable que el verano que comienza en noviembre y termina en abril, con la primera temporada de lluvias, se pegará ahora con el llamado veranillo de San Juan, que se registra en junio.



(Lea: 'La mujer Wayuu no se vende', responden indígenas a ofensas de Zuleta).



“Llevamos siete meses sin que nos caiga agua y esto se puede extender a 10”, precisa el hombre, quien reconoce que en algunos sectores del departamento han caído lluvias aisladas, pero insiste en que no son suficientes para atender la emergencia que están viviendo.



Manjares recuerda que los distritos de riego que hay en el departamento, que se encuentran en mal estado por falta de mantenimiento y malos manejos, no benefician a los pequeños agricultores, que son los que están viviendo una situación difícil generada primero por la cuarentena del coronavirus y ahora por la falta de trabajo.



“Hoy muchos campesinos no tienen ni las semillas para sembrar”, agrega el líder gremial, quien insiste en que esta situación no se puede mirar solamente como de pérdidas económicas, sino como el drama social que viven miles de familias campesinas y que por no tener cosechas están pasando hambre.

Primeros rocíos y ayudas

Esta semana se registraron las primeras lluvias en el sur del departamento, fenómeno que fue recibido por los habitantes de municipios como Suan y Campo de la Cruz como ‘una bendición del cielo’, ya que desde noviembre no caiga una gota de agua y la ola de calor registraba temperaturas de hasta 40 grados bajo sombra.



“Todo está parado, estas lluvias son venditas, ojalá y alcancen para sembrar”, dijo el Inspector de Suán Gustavo de la Rosa, municipio del sur del Atlántico.



Para el Secretario de Desarrollo Económico del Departamento, Miguel Vergara, esta situación de falta de lluvias en el Atlántico se ha presentado de manera reiterativa en los últimos años, según la información que le reporta el Ideam. “Este año ha demorado más de lo normal, pero ya comenzó a llover”, sostiene.



(Le puede interesar: Drama en el campo: no hay quién compre y las cosechas se pierden).



Ante este panorama el funcionario aseguró que ya hay una serie de medidas que permitirán aliviar las cargas del sector agropecuario del departamento. Se trata, explica Vergara, de un programa para retener el agua lluvia en fincas y parcelas del departamento.



“Vamos a construir 500 jagüeyes o reservorios en el departamento, que les permitirá retener el agua más tiempo en sus tierras”, dijo el funcionario quien aseguró que ya se inició la convocatoria con las Umatas y alcaldías municipales, y que este proyecto se ejecutará con el banco de máquinas que tiene la Gobernación del Atlántico.



“En 30 años no se ha hecho nada”, dijo el funcionario, para reconocer el estado de abandono de los distritos de riego, para los que anunció un plan de inversiones y recuperación en la infraestructura de Repelón-Santa Lucía- Suan, que será otro alivio para los agricultores de esta zona en el sur del departamento.

El ganado también sufre por la falta de lluvias Foto: Archivo Carlos Capella / EL TIEMPO

El funcionario aseguró que para atender las necesidades de los campesinos, se han entregado unos 600 mil mercados y ahora van a llevar semillas y asistencia técnica que permitirá impulsar el agro en esta zona del país.



Hace muchos años el Atlántico alcanzó a ser una despensa agrícola y piscícola en el caribe, pero la apertura económica, la falta de políticas de fomento agropecuario, sumado a la desidia oficial, terminó por convertir a un departamento que hoy solo alcanza a cubrir menos del 30 por ciento de la demanda de los 2.5 millones de habitantes del departamento.



Los extensos cultivos de sorgo se perdieron, lo mismo que cultivos como el tomate que ya son cosas del recuerdo. “Ahora nos toca ir a comprar tómate a Barranquilla por aquí ni en las tiendas se ve”, asegura Luis Emilio, habitante de Ponedera, donde en los 90 se estableció una planta despulpadora que debió ser cerrada por falta de materia prima.

También le puede interesar

Hoy 70 por ciento de los alimentos que se consumen en el Atlántico se traen del interior del país y otros departamentos de la costa. “En el Atlántico hay 14 mil hectáreas de tierras cultivables, con estas semillas incrementaremos en un 15 por ciento”, sostiene Vergara, quien basado en los pronósticos del Ideam confía en que las lluvias ya llegaron y permitirán que la cosecha de agosto no se pierda.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

Escríbanos a leoher@eltiempo.como

En Twitter: @leoher69