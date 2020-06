En Barranquilla hay 227 policías que padecen el covid-19

El general Ricardo Alarcón, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, confirmó el alto impacto de la pandemia del covid-19 entre los agentes bajo su mando. Ya son 227 los que han resultado positivos en las pruebas del coronavirus.

“Ya estamos a un número superior de 200, unos 227 si mal no recuerdo. Estas personas son las que precisamente están en servicio en los focos de contagios y que por medio de la Secretaría de Salud están identificadas”, afirmó el oficial en diálogo con Emisora Atlántico.



“Hemos entrado a unas acciones de tipo preventivas y fortaleciendo el uso de los medios de bioseguridad para que nuestros hombres no solamente sigan prestando el servicio en esas zonas sino que se protejan”, agregó.



Los uniformados contagiados se mantienen bajo el debido aislamiento y recibiendo la atención acorde a su nivel de complejidad. También explicó el general Alarcón, que lo anterior no debe afectar la operación del cuerpo policial.



Referente a la ley seca y el toque de queda, que operarán durante los dos próximos fines de semana en Barranquilla y el resto del Atlántico, aclaró que de manera conjunta, Policía y Ejército, se encargarán de los controles en busca de hacer respetar las medidas de seguridad fijadas frente a la pandemia.



REDACCIÓN