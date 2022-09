El director General de la Policía Nacional, mayor general Henry Armando Sanabria Cely, reveló desde Bogotá algunos detalles de las investigaciones que se adelantan por la masacre en la madrugada de este lunes, en el barrio Las Flores, en Barranquilla, y el cual cobró la vida de seis personas y dejó heridas a tres más.



“Tenemos una información preliminar respecto a la pérdida de una droga de una estructura criminal asociada a las AGC 'clan del Golfo' en Barranquilla. Esta droga era traficada por un grupo de delincuencia que se la encargó a 'los Costeños'", aseguró el alto oficial.

Añadió que "ante esa pérdida son citados estos jóvenes en este establecimiento de comercio abierto del público y proceden a atacarlos con proyectiles de arma de fuego”.



El general destacó que se está adelantando con la Fiscalía General de la Nación “una serie de actividades” para contrarrestar este hecho que no se puede volver a presentar.



A Barranquilla fue enviado un grupo especial para ayudar con la investigación que adelantan las autoridades locales. "Un refuerzo para recuperar la tranquilidad en esa ciudad, luego del homicidio de 6 personas en un hecho directamente relacionado con el narcotráfico”, señaló.

"No podemos generalizar": Pumarejo

En una rueda de prensa ofrecida este mediodía del lunes desde el lugar de los hechos, el alcalde Jaime Pumarejo aseguró que "no podemos generalizar y decir que todos tenían que ver con hechos criminales. Algunos de ellos probablemente departían con amigos sin saber que estos tendrían un desenlace fatal".



El mandatario distrital agregó que "no debemos normalizar esta situación así sea por disputas territoriales entre bandidos".



Pumarejo se refirió al hecho de que uno de los presuntos delincuentes que murió en el lugar, y a quien al parecer iba dirigido el ataque, tenía casa por cárcel.



"En lo que va del año 54 personas que tiene relación con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, han recibido el beneficio de casa por cárcel, once que hemos capturado por extorsión, tienen hoy ese beneficio. Seis personas que han sido capturadas por homicidio tienen el beneficio de casa por cárcel y 50 personas que han sido capturadas por fabricación, tráfico, porte y tenencia ilegal de armas de fuego, tienen hoy el beneficio", dijo.



Pidió a las autoridades contundencia con los delincuentes. "Ahí es donde debemos trabajar y hacer un llamado a las autoridades, a nuestros jueces y a la Fiscalía para evitar de manera conjunta que esto suceda. Aquellos que atentan con violencia contra los barranquilleros tienen que estar tras las rejas. Esto no puede seguir ocurriendo".

Por su parte, el brigadier general Javier Josué Martín Gámez, jefe nacional del servicio de Policía Nacional informó que en la masacre de esta madrugada en el barrio Las Flores, "cuatro sujetos que descendieron de una camioneta" fueron quienes dispararon contra los fallecidos y heridos en el ataque armado.



"De los cuatro hombres armados que cometieron la masacre, dos ingresaron al establecimiento, disparando en forma indiscriminada, mientras que otros dos permanecieron en la puerta".



El brigadier no se comprometió con señalar quién o quiénes de los fallecidos y heridos formaban parte de las bandas criminales.

BARRANQUILLA