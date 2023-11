Plantón en iglesia de Chiquinquirá : rechazo a corte del agua por parte de la Triple A

La Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos y otras organizaciones de usuarios y juntas comunales , estarán presentes este miércoles 15 de noviembre a las 6:30 a.m en el atrio de la iglesia de Chiquinquirá, en el Centro de Barranquilla, para protestar contra la medida de suspensión del servicio de agua potable al templo por parte de la empresa Triple A.



El padre Roberto Rodríguez, párroco del templo, ha solicitado a la empresa que le restituya el servicio ya que ha venido cancelando el consumo mensual que no está en reclamación.



El religioso ha explicado que tiene un derecho de petición, con recurso de reposición ante la Triple A y en apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos, que no han sido resueltos, por lo que considera ilegal la suspensión del agua a la luz de la legislación vigente.



“Hace casi un mes la empresa Triple A suspendió el servicio de agua a la parroquia de Chiquinquirá en Barranquilla en forma que riñe con la normatividad vigente, como la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos)”, señala en una comunicación los voceros de la Liga de Usuarios, Arnold Tejeda, y Norman Alarcón.



El párroco Rodríguez también denuncia que las empresas Air-e y Triple A le vienen cobrando las tarifas eléctricas con un recargo de una sobretasa del 20 por ciento sobre el consumo como si se tratara de una entidad comercial con ánimo de lucro, siendo todo lo contrario, una institución religiosa sin ánimo de lucro.



“Nos cortaron el agua con engaños. La factura de la Triple A nos llega a más de un millón 200 mil pesos, es un costo muy elevado”, reveló el sacerdote en Emisora Atlántico.



El plantón será una protesta pacífica 6:30 a.m. de este miércoles, en la calle Murillo con carrera 30.

