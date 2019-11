Plantón en Barranquilla por la no violencia contra la mujer 

Unas 1.500 mujeres son esperadas en la tarde de este lunes en el parque Esthercita Forero de Barranquilla, en el plantó organizado por el Movimiento de Mujeres de la ciudad, a propósito del Día Internacional de la no Violencia contra la mujer.



Unas 25 organizaciones que hacen parte de este gran movimiento tienen preparadas varias actividades que se prolongarán desde las 5 de la tarde hasta aproximadamente las 9 de la noche, según confirmó Emma Doris López, coordinadora de la red de mujeres del Atlántico.

López confirmó que, de paso, el plantó se suma a las manifestaciones que hacen parte del Paro nacional que se inició el pasado jueves.



"Allí estaremos para hacernos sentir con actividades lúdicas, performances y todo lo que tenga que ver para plasmar el inconformismo que sigue existiendo en cuanto a políticas públicas a favor de las mujeres", dijo López.



Emma Doris López cuestionó que este año, cuando se han presentado 41 homicidios a mujeres, de los cuales 14 ya están confirmados como feminicidios, no se ha hecho evaluación de las políticas públicas de la mujer.



"El decreto tiene un numeral en el que explica que el concejo consultivo debe hacer las evaluaciones pero como este no existe no se hace. Nos sabremos, entonces, que se hizo este año", advirtió.

BARRANQUILLA