La tarea para erradicar de las esquinas la mendicidad infantil

“Recaudan el doble cuando salen a pedir plata con un niño en los brazos, los han convertido en un negocio”, sostiene Santiago Vásquez, mientras entrega volantes en una esquina del norte de Barranquilla, en compañía de un grupo de funcionarios de la administración local que impulsan la campaña ‘Un NO es Tu Mejor Colaboración’, para erradicar el trabajo infantil de las esquinas de esta capital.

Santiago Vásquez es el Secretario de Gestión Social de la alcaldía de Barranquilla, quien al lado de la primera Dama del Distrito, Katia Nule de Char, impulsan la campaña de sensibilización contra la explotación laboral infantil. Explica que al darle plata a una persona que pide limosnas utilizando a un niño, genera una acción con daño, ya que se fomenta la mendicidad en las esquinas. “Utilizan a los niños para despertar lástima”, enfatiza.



La llegada de migrantes ha disparado la mendicidad en las calles de Barranquilla, en especial de mujeres y niños que se ubican en las esquinas a pedir plata. Hay sectores como El Centro, en donde desde hace dos años comenzaron los problemas ante la llegada masiva de venezolanos.



Según Dina Luz Pardo, directora de Asocentro, la situación se torna más dramática cuando aparecen mujeres con niños de brazos como se pueden apreciar en los andenes del Paseo Bolívar y la Plaza de San Nicolás. “Es frecuente ver a mujer con niño pidiendo plata. El llamado a los comerciantes es que no les den plata”.



Pero lo que pasa en El Centro también es común en el norte de la ciudad, tal como están en las calles 82 y 84, entre carreras 57, 59 y 60, y por el sector de Buenavista, o el Parque Suri Salcedo, entre otros, dónde se ven mujeres jóvenes con niños de brazos vendiendo dulces o pidiendo limosna.



La ex miss mundo Venezuela Pilín León, quien lidera la Asociación Venezolanos en Barranquilla, asegura que les ha tocado hablar con hombres que salen con los niños a mendigar y mujer embarazadas en las esquinas del norte de la ciudad pidiendo ayuda.

“Cada vez que nos acercamos a los venezolanos les decimos que vengan a las reuniones y jornadas que hacemos donde tratamos de buscarles un medio de vida acceder a una mejor calidad de vida”, asegura la líder venezolana.



“Lo hago porque estoy sola y debo pagar arriendo y comer”, contó una mujer de nacionalidad venezolana al corresponsal de EL TIEMPO, mientras que en un brazo sostenía al bebé y con el otro ofrecía dulces y recibía monedas de los conductores. Aseguró que vive en el municipio de Soledad, de donde sale a las 5:00 p. m. con su niño de brazos.



“Trabajo por la noche porque es más fresco, pero lo abrigo bien”, agregó al asegurar que el pequeño hasta el momento no se le ha enfermado y ya está acostumbrado a los ruidos de la calle, porque, según ella, se duerme sin importar el pito de los carros.

Con pancartas promueven la campaña en las esquinas. Foto: Alcaldía de Barranquilla

El plan de acción

La campaña de la Alcaldía cuenta con apoyo del Icbf, la Gobernación del Atlántico, la Policía de Infancia y Adolescencia y del Ministerio de Trabajo. En esta primera fase, que contempla dos semanas, las entidades están enviando mensajes donde prima la protección a los menores de edad.



“Nuestros niños tienen que estar en el colegio educándose, haciendo deporte, recreándose, es nuestro deber, como adultos, cuidarlos. No es posible que hoy pasemos por diferentes sectores de la ciudad y veamos adultos con dos y tres bebés en brazos pidiendo limosna y exponiéndolos”, afirmó la primera dama del Distrito, Katia Nule.

En lo que va corrido del año, según reporta el Icbf, se han detectado 373 casos de trabajo infantil en el departamento. El director del instituto en el Atlántico, Benjamín Collante, aseguró que los casos están reportados y bajo seguimiento.



“Empezamos con un llamado de atención a los padres o acudientes y si no hay recepción de la familia se procede a enviar a los menores a un hogar sustituto, aunque nos preocupa que se van rotando por la ciudad y vemos a diario niños que reinciden en las labores de los adultos. Tenemos que entender que los niños no deben estar en la calle trabajando”, enfatizó Collante.

Atención a los menores

A través del programa ‘Trabajando por los Niños’, Barranquilla ha sacado de las calles 400 menores de edad que trabajaban o eran explotados en esquinas y semáforos de esta capital.



Según Leyla Yidius, directora del programa, en estos momentos hay 136 los niños y adolescentes que se benefician con educación, salud, alimentación, y atención integral mientras sus padres trabajan.



Los menores son recogidos en sus casas a las 6:30 a. m. y llevados hasta al Internado Víctor Tamayo, donde, además de la alimentación, practican deporte o realizan actividades culturales o recreativas.



A las 12 m. son trasladados hasta el colegio oficial más cerca de sus casas, cuyo cupo fue conseguido por el Distrito, para que cumpla su jornada académica normal hasta las 4:00 p. m., cuando son recogidos por sus padres.



Según el secretario de Gestión Social, en Barranquilla se invierten 94 mil millones de pesos en programas de atención a la infancia, gracias a un convenio entre la alcaldía y el Icbf, que benefician a 46.800 menores de edad, de 0 años en adelante.



Estos recursos permiten financiar 153 Centro de Desarrollo Infantil (CDI), donde se reciben menores de 2 a 5 años, y 1.400 Hogares Comunitarios. “Los atendemos de manera gratuita a madres gestantes, lactantes y niños de 0 a 6 años”, resaltó la primera dama, Katia Nule.



La directora general del Icbf, Juliana Pungiluppilos, pidió a los colombianos comprometerse a combatir el trabajo infantil porque es la puerta de entrada a otras vulneraciones como: explotación sexual comercial, utilización por grupos delictivos, consumo de sustancias psicoactivas, trabajo forzado y mendicidad ajena.



Los departamentos del Caribe donde los Equipos Móviles de Protección Integral del Icbf identificaron más niños y adolescentes trabajadores fueron: Atlántico (373), Sucre (278), Córdoba (189), La Guajira (184), Magdalena (174), Bolívar (142) y San Andrés (15).

La campaña en Barranquilla se seguirá realizando en diferentes puntos estratégicos de la ciudad, donde se han detectado mayor concentración de niños. También se tomarán medidas correctivas.



“No le estamos diciendo a los padres que no salgan a rebuscarse, solo que no lo hagan con los niños, que nos los dejen en los sitios que tenemos habilitados, que allí están bien cuidados”, puntualizó Vásquez, quien sigue repartiendo volantes y hablando con los barranquilleros para que no sigan patrocinando la mendicidad.

LEONARDO HERRERA DELGHAMS

REDACTOR DE EL TIEMPO

BARRANQUILLA