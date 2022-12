500 hombres y mujeres recién ascendidos al grado de patrulleros reforzarán el pie de fuerza en Barranquilla durante esta navidad.



Lo anterior gracias a un convenio interinstitucional entre la Policía y la Alcaldía Distrital, la cual otorgó becas completas a los jóvenes para que realizaran sus estudios en diferentes escuelas de policía con el propósito de que cuando ingresaran como patrulleros se quedaran en la ciudad permanentemente prestando sus servicios.



Estos 500 nuevos policías empiezan sus labores enfrentándose al reto del ‘Plan Navidad’, ya que todos estarán dispuestos para la ejecución de los diferentes planes que se han previsto para la temporada de fin de año.



Se quedarán indefinidamente integrando el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes

Los comerciantes reconocen el trabajo del Gaula de la Policía.. Foto: Policía Nacional

"Estamos muy contentos de haber concluido un año de formación de 500 jóvenes que se incorporan a la Policía Nacional en este plan navideño que, además se suman 26 motocicletas para seguir aumentando la seguridad en los barrios de nuestra ciudad, seguir estando cerca de la comunidad con presencia de la Policía y trabajando en equipo las instituciones del Gobierno Nacional, la sociedad civil, la Policía Nacional y la Alcaldía de Barranquilla", expresó Alfredo Carbonell, alcalde (e) del Distrito de Barranquilla.



No obstante, su trabajo no termina cuando finalice la temporada, pues se quedarán indefinidamente en la ciudad integrando el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. Además, algunos pasarán a reforzar diferentes especialidades como la Seccional de Investigación Criminal, Inteligencia, Protección y Servicios Especiales, entre otras, de acuerdo con las necesidades del servicio de policía.



La estrategia del pago total de los estudios de estos jóvenes por parte de la Alcaldía Distrital en convenio con la Policía no solo garantiza el aumento del pie de fuerza en la ciudad, sino que también les da la oportunidad de tener una estabilidad laboral a los ahora patrulleros.

Así es el ‘Plan Navidad’

La Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con la Segunda Brigada del Ejército, está ejecutando el ‘Plan Navidad’ consistente en blindar toda la jurisdicción con un dispositivo especial durante la temporada de fin de año y comienzo del 2023.



"Estamos haciendo el lanzamiento del Plan Navidad de la mano de todas las autoridades a nivel nacional, departamental y Distrital, todos unidos, con la comunidad para fortalecer la seguridad de la comunidad. Vamos a hacer una de las navidades más seguras de los últimos años", manifestó el coronel Jorge Urquijo, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.



La estrategia se está implementando desde finales del mes de noviembre y ha dado resultados como la incautación de pólvora, capturas por proxenetismo y hurto; y superando sin ninguna novedad que afectara la tranquilidad de los ciudadanos la Noche de Velitas, la primera fiesta en la que se puso a prueba el ‘Plan Navidad’ y el comportamiento de la comunidad.



Además contempla la intervención en 49 sectores priorizados en el marco de las Brigadas contra el Homicidio.



La Policía promete instalar puestos de control dinámicos en cuatro entradas principales de la ciudad y un cubrimiento de la zona bancaria, cobijando unas 180 sucursales. También habrá seguridad especial para las zonas donde se concentran las casas de cambio (calles 72 y 76) también contarán con vigilancia las 24 horas.



Así mismo, se agudizarán los controles y las campañas de prevención contra el hurto en toda la ciudad. Se brindará una vigilancia especial en sitios emblemáticos de la ciudad como el Malecón del Rio, la Ventana de Campeones, la Ventana al Mundo, la Plaza De la Paz, así como en el balneario de Puerto Mocho y el barrio Las Flores, entre otros.

Planes especiales contra el proxenetismo y la extorsión

Igualmente se realizará una cobertura en todos los centros comerciales y zonas de concentración de comercio. Es aquí donde se destaca un plan especial para el centro de la ciudad, el cual fue dividido estratégicamente en dos cuadrantes que contarán con la supervisión de un oficial superior como gerente de la estrategia y quien tendrá a su cargo un número importante de policiales para la realización de las diferentes acciones y estará en comunicación permanente con los gremios.



Adicionalmente, se disponen planes especiales contra el proxenetismo en lugares priorizados y contra la extorsión, realizando campañas en diferentes sectores invitando a la comunidad a denunciar oportunamente.



De esta forma, la Policía Metropolitana de Barranquilla está lista para acompañar a toda la comunidad en la celebración de las fiestas más importantes del año y garantizar la tranquilidad de todos.



Barranquilla