Agentes de Scotland Yard estarían cuidando a Luis Díaz en su estadía en Barranquilla

Desde su llegada a Barranquilla, el pasado martes, el delantero del Liverpool Luis Díaz está siendo protegido prácticamente las 24 horas del día por las autoridades. A la estrella de los 'Reds' de la Premier League no lo descuidan en un solo instante debido al secuestro del que fue víctima su padre Luis Manuel Díaz, por parte del Eln. 'Mane' Diaz fue liberado el pasado viernes después de 12 días de cautiverio.



(Puede leer: Formación de Colombia contra Brasil, dos versiones extraoficiales: ¿cuál le gusta más?)

Luis Díaz está concentrado con la selección Colombia, que enfrentará a su similar de Brasil el próximo jueves 16 de noviembre en el estadio Metropolitano de la capital del Atlántico.



Sin embargo, la Policía no es la única que custodia al goleador juagiro. Según el periodista colombo-italino Jacobo Solano Cerchiaro, a Díaz no le quitan el ojo de encima agentes de Scotland Yard.



En su cuenta de X, Solano afirmó: "Luis Díaz está aterrizando en Barranquilla, hay un dispositivo de seguridad muy grande de la policía de Colombia. Y la gran novedad es que viene con agentes de Scotland Yard”.



(Le recomendamos: Luis Díaz y su padre rompen en llanto: sentido encuentro a su llegada a Colombia)



El comunicador señaló que el club inglés siente temor por la presencia de Díaz en el país. “En Liverpool no están tranquilos con su seguridad en Colombia”, aseveró.

@LuisFDiaz19 está aterrizando en Barranquilla, hay un dispositivo de seguridad muy grande de la policía de Colombia, y la gran novedad es que viene con agentes de Scotland Yard. En Liverpool no están tranquilos con su seguridad en Colombia. — Jacobo Solano Cerchiaro (@JACOBOSOLANOC) November 14, 2023

Colombia enfrentará a Brasil por la quinta fecha de las eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026 con la necesidad de una victoria ya que lleva tres empates consecutivos y le urge sumar tres puntos para no descolgarse en la tabla de posiciones.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias en EL TIEMPO