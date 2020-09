Las trabas en el plan de integración del transporte en Barranquilla

“Es engorroso coger buses”, dice Clímaco Tapias Ávila, quien vive en el barrio Las Moras, en Soledad (Atlántico), y de lunes a sábado trabaja en una fábrica de calzado, ubicada en la Vía 40, de Barranquilla. Por eso prefiere andar en bicicleta, aunque le hablen de un proyecto para “brindar calidad” al servicio de transporte en la ciudad y su área metropolitana.

Se trata de la Red Integrada de Transporte Metropolitano (Ritmo) que, como su nombre lo indica, plantea la integración de los sistemas de transporte público y masivo que circula en la capital del Atlántico, involucrando a Transmetro, buses, bicicletas y hasta el río bus, este último anunciado en octubre de 2019 por el entonces candidato y hoy alcalde Distrital, Jaime Pumarejo.



Pero Tapias no es el nuevo ciclista que recién tomó su ‘caballito de acero’ obligado por la pandemia, no. Vio en la bicicleta su medio de transporte desde hace 15 años ante las dificultades que le generaba usar las rutas de servicio público en Barranquilla.



Las largas esperas en el paradero, los prolongados trayectos, el mal estado de los vehículos --principalmente en su interior-- y viajes interrumpidos por carros varados provocaron que el ciudadano se decidiera por pedalear entre Soledad y Barranquilla para hacer sus diligencias y cumplir con los compromisos laborales.

“Tomar un bus es un absurdo, solo para ir hasta la Vía 40 me demoro más si cojo un Transmetro o un bus, en vez de ir en bicicleta que puedo llegar más rápido”, manifiesta el hombre, que sale desde las 9:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. a diario y solo en la ida consume 45 minutos de tiempo.



Agrega que, de no ser por la bicicleta o en un caso remoto, le tocaría abordar el servicio de transporte masivo, toda vez que se le facilitan las circunstancias, al habitar frente a una de las estaciones localizadas sobre la troncal Murillo.



Con respecto a la idea de integrar los sistemas, su primera impresión es de pesimismo en caso de que se llegue a concretar y ejecutar la operación por las vías de la ciudad, al mismo tiempo que admite que sabe poco al respecto.

“Nos transportamos bien ahora, tú vas por la calle y te das cuenta que aumentó el uso de la bicicleta. ¿Te imaginas donde vuelvan a meter rutas de buses por la Murillo? Eso empeorará todo. También habría que mirar cómo será el pago (del pasaje)”, señala.

La intención del proyecto

El experto en movilidad Víctor Cantillo, quien participó con la Universidad del Norte en la propuesta del nombre (Ritmo) y modelo del proyecto en 2009, recordó que hace tres años desde la administración distrital se contrató una consultoría con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).



La intención con un estudio de por medio es la estructuración del proyecto de integración, que implica un único medio de pago para tomar los diferentes servicios, un transbordo que no genere doble cobro y reestructurar el sistema; es decir, modificar las rutas.



“Eso es un gran avance, Ritmo es una muy buena idea. Me preocupa que después de tres años de una consultoría todavía no conozcamos los resultados. Hay que avanzar hacia allá, porque la ciudad lo requiere y eso es modernizar el sistema”, dice Cantillo.

La idea es que el TPC se integre con Transmetro, que tiene el papel de gestor del sistema. Foto: Archivo/EL TIEMPO

Agrega que, si bien hay que pensar y avanzar en un sistema multimodal, también hay que tener en cuenta las circunstancias actuales por el covid-19, que habría cambiado las prioridades en el corto plazo como rescatar a las empresas de transporte para que no quiebren antes de invertir en equipos técnicos y tecnológicos.



Precisamente esa crisis a la que se refiere el académico ha tocado a empresarios del Transporte Público Colectivo (TPC) en Barranquilla, quienes han visto la posibilidad de suspender la circulación, e incluso a Transmetro, que –a través de los operadores– advirtió paralizar operaciones, de no ser por una suma de $40 mil millones a recibir y que fue posible por la creación de una línea de crédito anunciada por el Gobierno Nacional.

Estabilización económica para el TPC

De acuerdo con el presidente de la Asociación Regional de Transporte Urbano del Atlántico (Analtra), Giovanny Ramos, una salida a esa situación podría ser un giro de recursos proveniente del componente tecnológico que hace parte del proyecto de integración.



Resulta que, en ese componente, se creó un factor de calidad de 60 pesos que se cobran en la tarifa del usuario, destinados para completar recursos a invertir en los elementos tecnológicos como cámaras de video, lectores de tarjeta, entre otros.



“Se han recaudado 10 mil millones de pesos y nosotros le hemos venido pidiendo al Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) que, de esos 10 mil millones, nos suelten el 25 por ciento para poder estabilizar económicamente a las empresas”, explica el funcionario.

Ramos recuerda que, si las empresas desaparecen, no va a haber con qué modernizar el transporte en la ciudad. Además, trae a colación la inversión que se hizo antes de la pandemia en la renovación de las flotas de buses, las cuales empezaron a circular en 2019 por la Avenida Circunvalar.



Así fue que se constituyeron dos operadores: Operador 1, con el 60 por ciento de las empresas integradas, y Opecaribe, con el 40 por ciento del restante. En la ruta Circunvalar-Buenavista, prestada en conjunto por Coolitoral, de Operador 1, y Alianza Sodis, de Opecaribe, nació el piloto.



Este consistió en meter 40 buses tipo padrones en el TPC que se inició en la Circunvalar por tener la infraestructura idónea y que, según los resultados del piloto, se espera ampliar en otras vías de la ciudad, como la calle 30.

Sin embargo, “la baja del número de pasajeros ha llevado a que nadie tenga la confianza para poder invertir en estos momentos, porque la actividad no da para los costos operativos del sistema y lógicamente todo se va frenando”, dice el director de Analtra.



Por lo anterior, solicita al AMB y a la Alcaldía a que genere los recursos necesarios para poder apoyar al transporte, “de la misma manera como se mira el tema del transporte masivo”, partiendo de que ambos le prestan un servicio de transporte a la ciudad.

Diferencias con el AMB

Giovanny Ramos confiesa que los estudios ya culminaron en lo concerniente al componente de recaudos, específicamente en lo que tiene que ver con la modernización para el pago de pasajes con tarjeta, pero no se concluye si los resultados de los mismos son favorables para el proyecto que pretende el AMB.



Sobre los recaudos es donde están las otras diferencias con el AMB y que han hecho que este componente no se haya implementado aún. Según el director de Analtra, el gremio se opone a la posición del AMB que dice que el transportador no puede participar como recaudador del sistema.

El auge de las bicicletas en Barranquilla, impulsadas también como consecuencia de la pandemia, le ha abierto un espacio en el plan de integración. Foto: Archivo/EL TIEMPO

“Lo que la autoridad competente haría es crear una base central para que cada uno de los operadores se sumen a esa base central. Es decir, cada una de las modalidades de transporte con sus recaudos se pueda enlazar con la base central del AMB”, indica Ramos.

Actualidad del proyecto

EL TIEMPO también consultó a Transmetro como gestor del Sistema, pero no recibió respuesta. La entidad que sí respondió a la consulta fue el AMB, encargada de contratar el estudio para dicha estructuración.



Su director, Libardo García, destacó que, como preámbulo del proceso de integración, se cumplió en un ciento por ciento con la renovación de 40 buses padrones a gas, amigables con el medio ambiente, que estuvieron incorporados a la flota entre agosto y diciembre de 2019, con una inversión cercana a los 30 mil millones de pesos del sector transportador.



Adicionalmente, se renovaron 120 busetones con otra inversión de 30 mil millones de pesos; es decir, en renovación de flota el año pasado hubo 60 mil millones de pesos de inversión.

La FDN, según informó García, sigue estructurando el proceso de integración que tiene tres componentes: estructuración técnica, legal y financiera. De estos tres ítems se desprenden 10 tomos que diseñan cada uno de los elementos que hacen parte del sistema de integración, entre los que se encuentran el institucional, diseño técnico, la toma de información, recaudo y control de flota, los cuales ya están aprobados.



“El resto de los tomos fueron recibidos en noviembre y se encuentran en etapa de validación y socialización por parte del Área Metropolitana, Transmetro y la Alcaldía de Barranquilla”, explica el funcionario.



La socialización de estos detalles con el sector transportador estaba planteada en marzo, previo a su cierre definitivo y aprobación. Pero la pandemia obligó a aplazar estos dos últimos pasos.

Asimismo, AMB confirma que el sector transportador está en una etapa de supervivencia, por lo que están haciendo gestión ante el Gobierno Nacional para poder mantener operativo el servicio, y con los cronogramas de cierre y aceptación final de los productos atrasados.



“Estimamos que estará culminado en tres meses aproximadamente y posterior a ello tendremos un producto recibido y aprobado para pasar a la fase de implementación y ejecución si los cronogramas y los tiempos lo permiten”, concluyó García.



AMB confía que en el 2021 se viabilice la estructuración de un nuevo Conpes (Sitp), con el cual se gestionará ante la Nación los recursos que se requieren para implementar los diferentes componentes del sistema integrado de transporte: recaudo, infraestructura, renovación y reposición de flota, entre otros detalles.

Siendo así, se espera que en el próximo año se empiece a aceitar la cadena y el proyecto de integración de los sistemas de transporte en Barranquilla coja su ‘Ritmo’.

